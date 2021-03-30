Florya Atatürk Deniz Köşkü Nerede Ve Nasıl Gidilir? Florya Atatürk Deniz Köşkü Tarihi, Özellikleri Ve Giriş Ücreti Hakkında Bilgi

Florya Atatürk Deniz Köşkü İstanbul'da yer alan bir köşktür. 1935 yılında yapımına başlanmış ve aynı yıl içerisinde yapımı sona ermiştir. Bu köşkün mimarı ise ünlü mimar Seyfi Arkan'dır.



Florya Atatürk Deniz Köşkü Tarihi ve Hakkında Bilgi



1935 yılında yapılan bu köşk Seyfi Arkan tarafından inşa ettirilmiş bir köşktür. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu bölgeyi çok sevmesi ve bu bölgede bir köşkün olmasını istediğinden dolayı inşa ettirilmiş ve özel işlemelerle yaptırılmış bir köşktür. Aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün yaz aylarında buraya özel ziyaret düzenlemesi ve bu bölgede denize girmesinden dolayı Florya Atatürk Deniz Köşkü'nün yapımına karar verilmiştir. İstanbul Belediyesi tarafından 1935 yılında yapımına başlanan bu köşk aynı yıl içerisinde sona ermiş ve Atatürk'ün emrine armağan edilmiştir.



Türkiye Büyük Millet Meclisi Mili Saraylar Müdürlüğü tarafından işletilen ve bakılan bu tarihi köşke ulaşım da son derecede kolaydır. Bundan dolayı köşkü ziyaret etmek isteyenlerin sayısı bir hayli fazladır. İstanbul'da yer alan en güzel köşklerden bir tanesidir. Erken cumhuriyet döneminin en güzel eserlerinden birisi olarak kabul edilmektedir.



Florya Atatürk Deniz Köşkü Nerede?



Florya Atatürk Deniz Köşkü İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yer alan bir deniz köşküdür. Bakırköy'ün ise Florya semtinde yer alan İstanbul'un en lüks semtlerinden birisinde yer almaktadır.



Florya Atatürk Deniz Köşküne Nasıl Gidilir?



Florya Atatürk Deniz Köşkü ulaşımı en rahat olan köşklerden bir tanesidir. Özellikle İstanbul'un en uzun ulaşım hattı olan Metrobüs yardımı ile bu köşke ulaşım sağlayabilirsiniz. Metrobüs hattını kullanarak Florya durağında inin. Florya durağından indikten sonra 73T adlı otobüslere binerek Florya Atatürk Deniz köşküne ulaşım sağlayabilirsiniz. Florya Atatürk Deniz Köşkü'ne aynı zamanda Florya-Yenibosna banliyo hattını da kullanarak gidebilirsiniz.



Özel araç ile de gelmek isteyen kişiler otoban ya da E-5 yolunu kullanarak Florya'ya gelinir. Florya'dan da açılan navigasyon yardımı ile birlikte kolayca buraya ulaşım sağlayabilirsiniz. Florya Atatürk Deniz köşkü önünde yer alan açık otopark bulunmaktadır. Araç ile gelen misafirler için bu açık otoparka park ederek köşke ulaşım sağlayabilirsiniz.



Florya Atatürk Deniz Köşkü Özellikleri



- Florya Atatürk Deniz Köşkü deniz ile kara mesafesi 70 metre olan bir konumda yaptırılmıştır.

- Kazıklar üzerinde inşa ettirilmiş bir yapıdır.

- İçerisinde kabul salonları ve yatak odaları yer almaktadır.

- Banyo ve kütüphaneler de yine bu köşk içerisinde bulunmaktadır.

- Köşkün bahçesinde ise kalıntı malzemeler ile inşa edilmiş bir koru bulunmaktadır.

- Erken cumhuriyet döneminin yapılmış en iyi örnekleri arasında yer almaktadır.

- Florya Atatürk Deniz Köşkü'nün mimarisi ise Seyfi Arkan'dır.



Florya Atatürk Deniz Köşkü Giriş Ücreti



Florya Atatürk Deniz Köşkü'ne ulaşım sağlamak için mutlaka bilet almanız gerekmektedir. Bir kişi için bilet fiyatı ise 5 lira olarak belirlenmiştir. Ayrıca eğer öğrenciyseniz 2.5 TL ile de bilet sahibi olabilir ve o şekilde giriş sağlayabilirsiniz. Burada müze kart geçmiyor.