Eyüp Sultan Camii Nerede? Eyüp Sultan Camisi Tarihi, Özellikleri, Hikayesi Ve Mimarı Hakkında Bilgi

Eyüp Sultan Camii günümüzde aktif olarak ibadethane olarak kullanılan bir camidir. Eyüp Sultan Camii'nin birden fazla mimarı bulunmaktadır. Eyüp Sultan Camii ülkede ki en kutsal ibadethanelerden birisidir.

Eyüp Sultan Camii Hakkında Bilgi

Eyüp Sultan Camii Haliç'in kıyısında bulunan bir camidir. Osmanlı mimarisinin temsil edilen en güzel örneklerinden birisi olarak lanse edilir. Eyüp Sultan Camii günümüzde ibadet için açık olan bir yer olmakla birlikte turistlerin de ilgi ile ziyaret ettiği camilerden birisidir. Eyüp Sultan Camii yapıldıktan sonra Osmanlı döneminde en çok ziyaret edilen ve ibadet edilen yerlerin arasında yer aldı.

Eyüp Sultan Camii adını da İstanbul'un bir ilçesine vermiştir. İstanbul'da camini bulunduğu ilçeye de Eyüp Sultan denilmiştir. Eyüp Sultan Camii padişahların tarihte kılıç kuşandığı bir camidir. Birçok doğa olayı neticesinde Eyüp Sultan Camii zarar görse de bu zararlar onarılmıştır.

Eyüp Sultan Camii Nerede ve Nasıl Gidilir?

Eyüp Sultan Camii İstanbul'un Eyüp Sultan ilçesinde yer alan bir camidir. Ünlü Haliç nehrin kıyısında yer almaktadır. Eyüp Sultan Cami'ye ulaşım için birçok alternatif güzergahı kullanabilirsiniz. Eminönü ve Fatih ilçesinden direkt olarak otobüsler aracılığı ile Eyüp Sultan Camii'ne ulaşabilirsiniz. Marmaray ve Metro seferleri ile de Eyüp Sultan Camii'ne ulaşım sağlamak mümkündür.

Eyüp Sultan Camii Tarihi

Eyüp Sultan Camii 1458 yılında inşa edilen bir camidir. Eyüp Sultan Camii'nin 1458 ve 1459 yılları arasında ilk yapısı tamamlanmıştır. Daha sonra 1798 ve 1800 yılları arasında Eyüp Sultan Camii'nin ikinci yapısı tamamlanarak günümüzde ki görünümüne kavuşmuştur. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u feth etmesinden yaklaşık olarak 5 sene sonra Eyüp Sultan Camii'nin yapılmasına karar verilir. Eyüp Sultan Camii'nin olduğu bölgede Eyüp Sultan türbesinin olması bu caminin ismini almasına sebep olmuştur.

Tarihte Eyüp Sultan ilk Müslümanlığı kabul eden sahabelerden biri olarak bilinmektedir. Tarihte minareleri hasar gören Eyüp Sultan Camii 3. Selim döneminde minareleri tamamen yıkılmıştır. 3. Selim döneminde minareler tekrardan inşa edilmiştir. 1823 yılında yaşanan yıldırım düşmesi doğa olayı sonucunda Eyüp Sultan Camii minareleri önemli ölçüde zarar görmüştür. Zarar gören minareler tekrardan onarılmıştır.

Eyüp Sultan Camii Özellikleri

- Eyüp Sultan Camii dikdörtgen bir şekilde inşa edilmiştir.

- Caminin mihrabı çıkıntılıdır.

- Cami etrafında yarım kubbe bulunmaktadır.

- Caminin avlusunda bir asırlık çınar yer almaktadır.

- 1 ana olmak üzere toplam 21 tane kubbesi bulunmaktadır.

- Camii'nin iki tane minaresi bulunmaktadır.

- Avluda sebil bulunmakta olup bu sebilin toplam 3 penceresi bulunur.

- Eyüp Sultan Camii'nin kubbe çapı tam olarak 17.5 m'dir.

- Avlunun ortasında bir adette şadırvan yer almaktadır.

Eyüp Sultan Camii Mimarı Kimdir? Kim Yapmıştır?

Eyüp Sultan Camii'nin 3 tane mimarı bulunmaktadır. Bu mimarlar;

- Fatih Sultan Mehmet

- Mimar Sinan

- Uzun Hüseyin Efendi

Eyüp Sultan Camii Fatih Sultan Mehmet'in emri ile birlikte yaptırılmıştır.