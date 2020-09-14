Eşrefoğlu Camii Nerede? Eşrefoğlu Camisi Tarihi, Özellikleri, Hikayesi Ve Mimarı Hakkında Bilgi

Eşrefoğlu Camii Anadolu'da yer alan ahşap işçiliği ile birlikte inşa edilmiş bir camidir. Tarihte Eşrefoğlu Camii yapımı 3 yıl sürmüştür. İslami mimari ve Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerinden birisi Eşrefoğlu Camisidir.

Eşrefoğlu Camii Hakkında Bilgi

Orta Asya'da yer alan ağaç direkli camilerin bir örneği olarak Eşrefoğlu Camisi gösterilmektedir. Eşrefoğlu Camisi yaklaşık olarak 1000 yıllık geçmişi olan Anadolu'da yer almış en eski camilerden birisidir. Hala aktif olarak günümüzde ibadethane olarak kullanılmaktadır. Eşrefoğlu Camisi avlusunda ise Emir Seyfettin Süleyman'ın türbesi bulunmaktadır.

Sedir ağacı ile birlikte inşa edilen Eşrefoğlu Camii, inşa edilmeden önce bu ağaçların daha sağlam olması için 6 ay suda bekletilmiştir. Suda bekletildikten sonra Eşrefoğlu Camii inşasına başlanmıştır. Eşrefoğlu Camii için Selçuklu mimarisinin nadide örneklerinden olarak söz edilir.

Eşrefoğlu Camii Nerede ve Nasıl Gidilir?

Eşrefoğlu Camii Konya'nın Beyşehir ilçesinde yer almaktadır. Beyşehir ilçesinin İçerişehir mahalesinde bulunan bu tarihi camiye ulaşım son derece kolaydır. Özel araç ile birlikte Konya'nın Beyşehir ilçesine geldikten sonra İçerişehir mahallesine ulaşarak Eşrefoğlu Camisini görebilirsiniz.

Konya merkezden de Beyşehir ilçesine giden otobüslere binerek Eşrefoğlu Camisine ulaşım sağlamak mümkün. Dilerseniz Beyşehir ilçesine geldikten sonra taksi veya yürüme mesafesi ile yürüyerek de camiye ulaşım sağlamak mümkündür.

Eşrefoğlu Camii Tarihi

Eşrefoğlu Camii 1296 yılında inşasına başlanmış 1299 yılında ise inşası tamamlanmış olan bir camidir. Eşrefoğlu Camii tarihi beylikler dönemine uzanmaktadır. Beylikler döneminde yaptırılan bu tarihi cami Anadolu'nun ahşap ile yapılmış olan en büyük camisidir. Cami genel olarak Selçuklu imparatorluğunun geleneklerini devam ettirmiştir. Tarihte ki en meşhur camilerden birisi olmuştur. Eşrefoğlu Camiini diğer camilerden ayıran en önemli özelliği yapımında kullanılan malzemelerdir.

Eşrefoğlu Camii dikdörtgen bir alana inşa edilmiştir. Yapımında çok ince bir işçilikten söz edilmektedir. Bundan dolayı kusursuz bir görüntüsünü bulunmaktadır. Tarihte pek çok zaman bakımsız kalsa da inşasında kullanılan malzemeler sayesinde günümüze dek orijinalliği ile gelmeyi başarmış olan bir camidir. 1965 yılında ahşapların çürümesi engellenmesi açısından karlık bölgesinin üstü cam ile çevrilmiştir.

Eşrefoğlu Camii Özellikleri

- Caminin yapımında ahşap işçiliğinden yararlanılmıştır.

- Eşrefoğlu Camii'nin 1 tane minaresi bulunmaktadır.

- 6 metre yüksekliğinde bir mihrabı bulunmaktadır.

- Anıt niteliğinde olan bir tane taç kapısı bulunmaktadır.

- Cami minberi ceviz ağacından yapılmıştır.

- Caminin tavanında ise renkli kalemlerle işlenmiş olan çok düzgün süslemeler yer almaktadır.

- Tavan tamamen ahşaptan oluşmakta ve yapımında kalem işçiliğinden söz edilmiştir.

- Caminin yanında hamam ve türbe de yer almaktadır.

- Cami hamamının üstü de kubbelerle örtülmüştür.

- Cami yapımında süslemelerinde geometrik şekillerden yararlanılmıştır.

Eşrefoğlu Camii Mimarı Kimdir? Kim Yapmıştır?

Eşrefoğlu Camii mimarı Emir Süleyman Bey'dir. Beylikler devrinde Emir Süleyman Bey tarafından Eşrefoğlu Camii yaptırılmıştır.