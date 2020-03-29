Erzincan'ın İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Erzincan'da Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Erzincan ülkemizin Doğu Anadolu bölgesinde bulunan bir şehridir. Anadolu'da yaşamış olan uygarlıklara başkentlik yapmış bir şehirdir. Anadolu'da devlet kurmuş olan Mengücekliler devletine Erzincan ili başkentlik yapmıştır. Erzincan ilinin pek çok ille komşuluğu bulunmaktadır. Bayburt, Erzurum, Giresun, Bingöl, Malatya, Elazığ gibi illerle komşudur. Erzincan nüfusu 2020 yılı itibari ile 250 bindir. Erzincan'ın yüz ölçümü ise 11 bin 903 kilometre olarak belirtilmiştir.

Erzincan İlçeleri

Erzincan ilinin toplam 8 adet ilçesi bulunmaktadır. İşte Erzincan'ın ilçeleri;

- Çayırlı

- İliç

- Kemah

- Kemaliye

- Otlukbeli

- Refahiye

- Tercan

- Üzümlü

Erzincan Hangi Bölgede?

Erzincan Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinde bulunmaktadır.

Erzincan Gezilecek Yerler

Erzincan ili her yıl hem yerli hem de yabancı turistleri ağırlamaktadır. Dolayısıyla şehirde pek çok gezilecek yerler ve tarihi yerler bulunmaktadır. Öncelikle Erzincan denilince akla ilk gelen gezilecek yer Girlevik Şelalesi'dir. Girlevik Şelalesi gerek doğal güzelliği gerekse de temiz havası ile gelen ziyaretçilerini adeta mest ediyor. Yeşilliğin içinden akan ter temiz suları gezerken ruhunuzu dinlenmiş hissedeceksiniz. Girlevik şelalesi oldukça fazla ziyaretçi akımına uğrayan yerlerin başında geliyor. Burada hem fotoğraf çektirebilir hem de çok güzel vakitler geçirebilirsiniz. Girlevik şelalesi aynı zamanda Türkiye'nin en büyük şelalelerinden biri olma özelliğini taşımaktadır.

Erzincan'da bir diğer gezilecek yer ise Ekşisu'dur. Ekşisu Erzincan'ın doğusunda bulunan Erzurum yolunda bulunur. Ekşisu Erzincan ili için oldukça önemlidir. Çünkü burada su kaynağı bulunmaktadır. Ayrıca bu bölgede çok çeşitli kuş türleri yaşamaktadır. Doğal güzelliği ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelmiştir. Ekşisu bölgesinde aynı zamanda piknik yapmak da mümkün. Aileniz ile birlikte hafta sonu çok keyifli dakikalar Ekşisu'da geçirebilirsiniz.

Erzincan ilinde gezilecek bir diğer yer ise Kemaliye evleridir. Kemaliye evleri Erzincan şehrinde en çok ziyaret edilen oldukça güzel evlerin bulunduğu yerdir. Klasik doğu anadolu bölgesine ait evlerin olduğu bu yerlerin mimari özellikleri de sizleri şaşırtabilir. Erzincan'a giderken uğrayacak yerlerin başında yer alan Kemaliye evlerinde bol bol fotoğraf çekebileceksiniz.

Erzincan Tarihi Yerler

Köklü bir tarihi geçmişi olan şehrin pek çok tarihi yerleri de bulunmaktadır. Erzincanda ki ilk tarihi yerlerden biri ise Abrenk kiliseleridir. Abrenk kiliseleri daha önce Anadolu'da yaşamış olan Ermeniler'e ait olan bir manastırdır. Manastırı çevreleyen pek çok dikitte bulunmaktadır. Erzincan'da adeta tarih kokan bu yerde tarihin derinliklerine dalabileceksiniz. Erzincan'ın bir diğer tarihi yapısı ise Altıntepe'dir.

Altıntepe Anadolu'da yaşamış olan eski uygarlıkların yerleşim birimi olmuştur. Osmanlı imparatorluğu zamanında da yine Altıntepe halkın yaşamış olduğu yerlerden birisi olmuştur. Altıntepe'de günümüzde hala arkeolojik çalışmalar yapılmaktadır. Dolayısıyla arkeolojik yapıların bol olduğu bölgede tarihi yapılar gün yüzüne çıkmaktadır.

Mamahatun'da tarihi yerlerden bir diğeridir. Mamahatun Erzincan'da ki tarihi türbe yapılarından biri olup Erzincan'ın Tercan ilçesinde bulunmaktadır. 1192 yılında yaptırılan Mama hatun türbesi tarihi yapısı ile dikkat çekmektedir. Mamahatun türbesi özelliği itibari ile Anadolu'da ki türbelere göre bakılınca tek özgün türbe olduğu görülür. Çünkü kendine has bir mimarisi bulunur. Ve diğer türbelere göre oldukça farklı bir mimari özelliği vardır.