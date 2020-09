Ekmeksiz Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Ekmeksiz Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Bölge açısından oldukça güzel bir alana sahip olan Ekmeksiz Plajı pek çok kişinin gitmek istediği en özel turistik alanlardan biridir. Geniş çaplı kumsalı ve masmavi denizi ile beraber Ege Denizi'ni gözler önüne seriyor.

Ekmeksiz Plajı Hakkında Bilgi

Ege Bölgesi'nde en çok merak edilen plajlar içerisinde Ekmeksiz Plajı gelmektedir. Eski tarihlerde açık olan bir plaj olması ile beraber, Ekmeksiz Plajı günümüzde şu an kapalı yerlerden biridir. Ancak özellikle etkileyici kumsalı ve geniş alanı ile beraber, açılması en çok beklenen plajlar içerisinde yer alıyor. Günümüzde şu an belediye tarafından çalışma yapılmakta ve plajın açılması için girişimlerde bulunulmaktadır.

Ekmeksiz Plajı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Ekmeksiz Plajı İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunmaktadır. Bölgeye ulaşım sağlamak için toplu taşıma araçlarını kullanmak mümkün. Ancak plaja ulaşabilmek için belirli bir ağaçlık alandan geçmek gerekiyor. Çünkü şu an kapalı olduğu için doğal olarak plajı ulaşım adına özel bir yol bulunmamaktadır. Aynı zamanda plajı özel araçlarla da Seferihisar üzerinden kısa sürede ulaşmak mümkün.

Ekmeksiz Plajı Özellikleri

Ekmeksiz Plajı Ege Bölgesi'nin ve İzmir'in en güzel plajları içerisinde yer almaktadır. Özellikle sığ denizi oldukça fazla seviliyor ve herkesin rahatlıkla girmesine imkan veriyor. Aynı zamanda tertemiz denizi ile mavi bayrağa sahip olan plajlar içerisinde yer almaktadır. Ancak şu an bakımsız kaldığı için kumsal alanı daha çok yosunlarla kaplı şekilde bulunmaktadır. Aynı zamanda anayol ile deniz arasında ağaçlık alan bulunmaktadır. Bölgeye ulaşım için mutlaka bu ağaçlık alanı bireysel olarak yürümek suretiyle geçmek gerekmektedir.

Ekmeksiz Plajı Kamp Yerleri ve Ücretleri

Ekmeksiz Plajı şu an kapalı bir plaj olduğu için herhangi bir Kamp Alanı bulunmamaktadır. Ancak bunun dışında plajın çevresinde bireysel olarak kamp gerçekleştirmek mümkün. Bunun için değişik noktalarında oldukça uygun yerler bulunuyor. Hem araçlar ile hem de çadır üzerinden kan kurulabilir. Böylece gece ve gündüz Ekmeksiz Plajının çevresinde ücretsiz olarak kamp yapmak mümkündür.

Ekmeksiz Plajı Konaklama Detayları ve Ücretleri

Şu an kapalı olduğu için Ekmeksiz Plajı çevresinde herhangi bir konaklama alanı bulunmuyor. Ancak biraz uzak bölgelerde farklı pansiyon ve oteller bulmak mümkün. Böylece toplu taşıma araçları ya da daha önemlisi özel araçlar üzerinde rahatça plaja ulaşım sağlanabilir. Çevre bölgelerdeki konaklama alanları özelliklerine bağlı olarak farklı fiyatlar üzerinden kalma imkanı veriyor. Bu konuda tercih yapabilir ve Ekmeksiz Plajı çevresinde konaklama gerçekleştirebilirsiniz.

Ekmeksiz Plajı Giriş Ücreti

Ekmeksiz Plajının şu an için giriş ücreti bulunmamaktadır. Bunun nedeni ise denize girmek ve yüzmek amaçlı yasak olmasıdır. Çünkü şu an kapalı olan Ekmeksiz Plajı aynı zamanda çevresi çitlerle örülü şekilde duruyor. Bu sebepten dolayı herhangi bir ücreti yoktur. Ancak birçok kişi çitlerin bazı kısımlarından giriş yaparak denizi değerlendirme imkanını bireysel olarak gerçekleştiriyor. Ancak şu an çok bakımsız olduğundan dolayı, denize girmenin çok kolay olmadığını dile getirmek mümkün.

Yine de Ekmeksiz Plajına giderek muhteşem gün doğumu ya da gün batımını izlemek mümkün. Ancak bu plajda oturmak için ve yiyecek ile içecek tedariki yapmanız önerilir. Çünkü plaj kapalı olduğundan dolayı herhangi bir kahve veya restoran çevrede yer almamaktadır.