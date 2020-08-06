Dünyanın en aktif yanardağı: Etna

Yerliler için Etna Dağı’nın anlamı

Kıtanın en büyük volkanik dağında meydana gelen depremler, yıkıcı aktivitelere sebebiyet verecek nitelikte olabiliyor. Fakat her an patlama riski bulunan Etna Dağı, turistler tarafından hâlâ sıkça ziyaret ediliyor. Bölgede ise çoğu kişi, dağın güvenli olduğunu düşünüyor. Bölgede yaşayan insanlar için Etna, bilimsel bilgiden ve veriden daha fazlası anlamına geliyor. Yerli halk, Etna’yı değişmeyen bir yoldaş olarak görüyor ve ona ‘Mama’ diyor. Kendi yöntemleriyle Mama’nın gölgesi altında ve onunla birlikte yaşamaya alışmış durumda. Tekrar patlamasından korkmadıklarını belirten halk, onunla adeta bir kardeşlik kurduğuna inanıyor.









Nicolosi ve Etna Dağı’nın ilişkisi

Yaklaşık 7,500 nüfusu bulunan ve dağa 17 kilometre uzaklıktaki Nicolosi’nin, 3,326 metre yüksekliğindeki Etna Dağı ile farklı bir bağı bulunuyor. 1669 yılında, 70 kilometrelik bir mesafeyi kapsayan bölgede, patlayan lavlar 6 ay boyunca akmayı sürdürmüş. Nicolosi denilen köy de bu bölgenin içerisinde bulunarak, bu durumdan nasibini almış bir lokasyon. Köyde, kurumuş lav akıntıları ve insanların yaşadığı tecrübe çevrede rahatça görüntülenebiliyor.

Nicolosi’de yaşayan halk, Etna’ya ‘Mama’ olarak seslenerek onun büyüleyici bir volkanik dağ olduğu konusunda hem fikir. 1776’da gerçekleşen bir lav patlaması, bu sevimli köyü tehdit etmiş. Bölgede yaşayanlar, bu durumu görünce azizlerin ve kutsal emanetlerinin sembolleri ile bol bol dua etmiş ve yaptıkları bu lütufla, lav akışının duracağını ümit etmiş. Gerçekten de söylentilere göre dualar etkisini göstererek bölgedeki lav akışları durmuş. Bu durum, tabi ki de bilimsel olarak asla kanıtlanamamış olsa da halk arasında duaların her zaman Etna’yı etkilediği söylenmiş. Bölgedeki halk ise bunun gerçek olduğuna gönülden inanıyor.









Bölgede gerçekleşen en ufak değişiklikte, neler yapılıyor?

Bölgede görülen sıra dışı durumlarla ilgili bir dizi yapılması gerekenler bulunuyor. Sivil Savunma Görevlisi Francesco Impellizzerri’nin anlattığı akış, şu şekilde gerçekleşiyor. Dakikalar içinde gerçekleşen faaliyetteki değişikliklerden, lav akışının görüntüsü bilgileri, Sivil Savunma’ya gönderiliyor. Araştırma merkezinden bilgileri alan Sivil Savunma, ‘Sivil Savunma Uyarısı’ yayınlıyor. Bu uyarı da Belediye Başkanına gönderiliyor. Buna göre, turistlerin güvenliği için rakımlar belirlenerek volkanik dağa erişimin sınırlandırılması ya da durdurulması konusunda emirler çıkarılıyor.









Etna Dağı’nda her zaman patlama riski olmasına rağmen şans eseri Etna’nın lavları, oldukça yavaş ilerliyor. İstatistiklere göre Etna Dağı, Son 2 bin 700 yıl içerisinde 77’den fazla insanın ölümüne sebep olmuş durumda.