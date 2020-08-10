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Doğanın güzellikleri Karagöl'de ziyaretçilerini bekliyor
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 10.08.2020 - 15:49,Son Güncelleme:

Doğanın güzellikleri Karagöl'de ziyaretçilerini bekliyor

Beypazarı Belediyesi Karagöl Tabiat Parkı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Eşsiz doğası ile görenleri kendisine hayran bırakan Karagöl Tabiat Parkı, şehir hayatının stresini geride bırakmak ve doğanın güzelliklerini yerinde görmek isteyen ziyaretçilerin ilk tercihi oluyor.

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Karagöl Tabiat Parkı’nda, piknik, doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık, çadır ve karavan kampçılığı gibi aktivitelerin yanı sıra bölgede bulunan bungalov evlerde konaklamak için sıraya giren ziyaretçiler günler öncesinden rezervasyon yaptırıyor.

Doğanın güzellikleri Karagölde ziyaretçilerini bekliyor


Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "İlçemiz tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin yanı sıra ulaşım imkanlarının da kolaylığından dolayı misafirlerimizin bir numaralı tercihi; bu yüzden biz de ilçemize gelen ziyaretçilerimizin daha kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla ilçemizin eşsiz doğasını turizm rotaları arasına dahil ederek gelen misafirlerimizin memnuniyetini kazanmak ve ilçemizin kalkınmasını sağlamak istiyoruz. Bu anlamda Karagöl’ün doğal güzellikleri ile ziyaretçilerimizin beğenisini kazanmış durumdayız. Yaptığımız çalışmalarla birlikte ilçemiz tarihi ve kültürüyle olduğu gibi doğasıyla da bir cazibe merkezi haline geldi" dedi.

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