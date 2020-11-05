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Çeşnigir Kanyonu'nun doğa güzellikleri objektiflere yansıdı
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 05.11.2020 - 10:18 | Son Güncelleme:

Çeşnigir Kanyonu'nun doğa güzellikleri objektiflere yansıdı

Selçuklu yadigarı Çeşnigir Kanyonu'ndaki suya yansıyan eşsiz doğa manzarası objektiflere yansıdı.

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Kırıkkale’nin Keskin ilçesine bağlı Köprü köyde yüzyıllardır tarihe ışık tutan Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu’ndaki eşsiz doğa manzarası ziyaretçilerini cezbediyor. Kızılırmak nehrinde yer alan kanyondaki suya yansıyan görüntüler objektiflere böyle yansıdı. Kırıkkale Valiliği tarafından turizme kazandırılan tarihi alanda ziyaretçilerin birçoğu seyir teraslarında ve köprüde hatıra fotoğrafı çekerken bazıları da tekne turu yaparak günün keyfini çıkartıyor.

Çeşnigir Kanyonunun doğa güzellikleri objektiflere yansıdı


Hitit dönemine ait sur duvarları, Frig Çağı'na ait yapı kalıntıları, Roma dönemine ait mezar ve antik yolunda yer aldığı alana ülkenin çeşitli illerinden de gelen vatandaşlar, boş vakitlerini burada değerlendiriyor.

Çeşnigir Kanyonunun doğa güzellikleri objektiflere yansıdı


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