Çamlıca Camii Nerede? Çamlıca Camisi Tarihi, Özellikleri, Hikayesi Ve Mimarı Hakkında Bilgi

Çamlıca Camii Türkiye'nin en büyük camilerinden birisidir. Uzunluğu ve minare sayısı diğer camilere göre bir hayli fazladır. Çamlıca Cami tam olarak 63 bin kişinin aynı anda ibadet yapabildiği büyük camilerden bir tanesidir.

Çamlıca Camii Hakkında Bilgi

Çamlıca Camii neoklasik mimari tarzı ile inşa edilmiştir. Caminin yapımı toplam 6 yıl sürmüştür. Caminin yüksekliği toplam 1071 metredir. Bu yükseklik Türklerin Anadolu'ya geliş tarihi olan Malazgirt meydan muharebesinin tarihinden esinlenerek yapılmış bir yüksekliktir. Cami içerisinde yalnızca ibadethane değil, sanat, kütüphane gibi yerler de bulunmaktadır.

Çamlıca Camii yapımı bittikten sonra en çok ziyaret edilen camiler arasına girmiştir. Caminin avlusunda İstanbul boğazının olduğu manzara bulunmaktadır. İstanbul'un en tepe noktalarından bir yere inşa edilen Çamlıca Camii içerisinde araç otoparkının da yer aldığı bir bölüm bulunmaktadır. Çamlıca Camii Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük camisi olma özelliğini taşımaktadır. Çamlıca Camii yapılırken günümüz klasik Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden esinlenerek yapıldığı söylenilebilir. Caminin mimari yapısına bakılınca da bu durum gözler önündedir.

Çamlıca Camii Nerede ve Nasıl Gidilir?

Çamlıca Camii İstanbul'un Üsküdar ilçesinin Çamlıca semtinde bulunan bir camidir.

Çamlıca Camii Tarihi

Çamlıca Camii yapımına 6 ağustos 2013 yılında başlanmıştır. Yapımı yaklaşık olarak 6 yıl süren camii 3 mayıs 2019 yılında tamamlanmıştır. Caminin inşasının tamamlanması 2016 yılında ön görüldü. Fakat 2016 yılında caminin açılışına yetişilemedi. Fakat 2016 yılında Çamlıca Cami ibadete açılmıştı. Resmi açılış ise tam olarak 2019 yılında gerçekleşmiş oldu.

Çamlıca Camii'nde ilk namaz ise 2019 yılında Regaip kandilinde kılınmıştır. Daha sonra ise dönemin Cumhurbaşkanı tarafından resmi açılışı gerçekleşmiştir. Çamlıca Camii'nin yapımı için 66 milyon dolar harcanmıştır.

Çamlıca Camii Özellikleri

- Toplam 63 bin kişilik kapasitesi bulunmaktadır.

- Çamlıca Camii uzunluğu 1071 metredir.

- Kubbenin iç yüksekliği 72 metredir.

- Kubbenin iç çapı ise 34 metredir. Çapın 34 metre olmasının sebebi ise İstanbul'u simgelemesi içindir.

- Çamlıca Camii'nin toplam 6 tane minaresi bulunmaktadır.

- Neoklasik mimari biçim tarzı ile inşa edilmiştir.

- Kubbenin iç tarafında 16 Türk devletine hitaben yazılmış olan 16 Allah'ın ismi yer almaktadır.

- 72 milletin sembolü olarak ise kubbe yüksekliği 72 metre olarak belirlenmiştir.

- Caminin iki minaresi 90 metredir. Diğer minarelerin uzunluğu ise 1071 metre olarak belirlenmiştir.

- Türkiye'nin en büyük camisidir.

- Caminin yapımında nanoteknolojiden de yararlanılmıştır.

- Caminin girişinde Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetler ve sureler yer almaktadır.

- Çamlıca Camii halısı için yaklaşık olarak 25 bin metre halı kullanılmıştır.

- Caminin alt tarafında 8 adet sanat atölyesi yer almaktadır.

- 3 bin 500 kişilik araç kapasitesi bulunmaktadır.

- Yaklaşık olarak bin kişilik konferans salonu vardır.

- Cami avlusunda aynı anda 8 kişinin cenaze namazı kılınabilmektedir.

- Herhangi bir olay neticesinde 100 bin kişilik barınma olanağı bulunmaktadır.

Çamlıca Camii Mimarı Kimdir? Kim Yapmıştır?

Çamlıca Camii mimarı Hacı Mehmet Güner'dir. Dönemin Cumhurbaşkanının emri ile birlikte Çamlıca Camii yapılmıştır.