Çalış Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Çalış Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Fethiye'nin batı girişinde yer alan Çalış Plajı Fethiye merkeze 7 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Oldukça sosyal bir alanda yer alan Çalış Plajı'na ulaşım ise oldukça kolaydır.

Çalış Plajı Hakkında Bilgi

Koca Çalış olarak da bilinen Çalış Plajı Dalaman Havalimanına 45 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Bunun yanı sıra Çalış Plajı, Ölüdeniz Plajına da 25 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Her yıl Çalış Plajı'na çok sayıda yerli ve yabancı turist geliyor. Tatil için en önemli noktalardan bir tanesi olan Çalış Plajının etrafında çok sayıda yürüyüş yolu ve turistik tesis bulunuyor. Barlar ve otellerin yanı sıra Çalış Plajı'nın çevresinde çok sayıda restoran bulunuyor. Aynı zamanda bu plaj gün batımını izlemek için oldukça güzel bir yer.

Çalış Plajı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Her yıl çok sayıda turisti ağırlayan Çalış Plajı, Fethiye şehir merkezine 7 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Bunun yanı sıra Çalış Plajı Dalaman Havalimanına da 45 kilometre uzakta yer alıyor. Şehir dışından gelen kişiler havayolu ile gelecekler ise önce Dalaman Havalimanına gelirler. Bunun ardından ise havalimanından minibüsler ve ya otobüsler ile Çalış Plajı'na gelinebiliyor. Fethiye merkezinden Çalış Plajı'na da belli aralıklar ile giden minibüsler bulunuyor. Özel araçlarla da Çalış Plajı'na gidilebiliyor. Ayrıca küçük motorlu tekne olan su taksiler ile de Çalış Plajı'na kolay bir şekilde ulaşılabiliyor.

Çalış Plajı Özellikleri

Yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda kumsalı bulunan Çalış Plajı,gün batımının izlendiği en güzel yerlerden bir tanesidir. Özellikle Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde hava sıcaklığı 35 derece civarında seyreder. Kış aylarında ise Çalış Plajında hava sıcaklıkları 10-15 derece arasında seyrediyor. Kolay bir şekilde ulaşılan Çalış Plajı'nın sonlarına doğru kuş cenneti olarak bilinen bir doğal park bulunmaktadır. Çalış Plajı'nın en güzel özelliklerinden birisi de Carretta Caretta'ların bu plajda bulunmasıdır. Bu deniz kaplumbağalarını görmek için bile her yıl on binlerce kişi Çalış Plajı'na geliyor. Bu Caretta Carettalar her yıl Çalış Plajı'na gelerek yumurtalarını kumlara bırakıyorlar.

Çalış Plajı Kamp Yerleri Ve Ücretleri

Kamp yapmak isteyenler için Çalış Plajı çevresinde oldukça tercih edilen kamp alanları bulunuyor. Özellikle Tepe Camping Çalış Plajı'na 5 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Bunun yanı sıra Flamingo Camping de plajın hemen yanında bulunuyor. Çalış Deniz Camping ve benzer nitelikte pek çok kamp alanı bulmak mümkün. Çadır ve karavan kamp yerleri çok uygun fiyatlar ile hizmet veriyor. Hizmetler ve kalite doğrultusunda kamp yeri ücretleri de değişiklik gösterebiliyor. Genel olarak fiyatlar 60 liradan başlıyor.

Çalış Plajı Konaklama Detayları Ve Ücretleri

Çalış Plajına gitmek isteyenler tatil için plan yapanlar plajın etrafındaki otellerden birinde konaklama yapabiliyorlar. Bunun yanı sıra Çalış Plajı'nın çevresinde herkese ve her bütçeye uygun birbirinden güzel oteller ve pansiyonlar bulunuyor. İstenilen hizmetleri veren otellerde fiyatlar günlük 100 liradan başlıyor.

Çalış Plajı Giriş Ücreti

Çalış Plajı'na giriş ücretsizdir. Yalnızca şezlong ve şemsiye kiralamak için de belli bir ücret ödemesi yapılıyor. Şezlong ve şemsiye kiralama ücretleri ise 5 TL ve 15 TL arasında değişiklik gösteriyor. Bunun yanı sıra Çalış Plajı, rüzgar sörfü yapmak isteyenlerin de uğrak mekanlarından bir tanesidir.