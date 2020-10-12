Bursa Plajları 2020 - Bursa'da Denize Girilecek En İyi Ücretli Ve Ücretsiz (Halk) Plajları Listesi

Şehrin deniz kıyısına yakın olan ilçeleri içerisinde Mudanya, İznik, Karacabey ile Gemlik hem özel hem de halk plajları eşliğinde yaz tatilini geçirme olanağı tanımaktadır. Böylece hem konaklamalı şekilde tatil yapmak için fırsat sunulurken hem de günübirlik denize girme imkanı sağlanıyor.

Mudanya Plajları

Bursa’da yaz tatilinin geçirildiği en büyük yer olarak Mudanya ön plana çıkıyor. Özellikle Bursa şehir merkezine yakın olması nedeniyle günübirlik denize girme olanağı sunmaktadır. Üstelik otel ve pansiyon ile beraber moteller üzerinden konaklama imkanı sağlayan bir yerdir. Bu doğrultuda birçok farklı belediye plajı Mudanya'da ön plana çıkıyor. Bunlar içerisinde Burgaz halk Plajı, Kumkaya köyünde yer alan halk plajı, Güzelyalı Burgaz halk plajı, Mudanya Coşkunöz halk plajı, Zeytinbağı halk Plajı, Eşkel halk Plajı ve Kızılay kampı yer almaktadır. Şezlong ve şemsiye ile beraber soyunma kabini, WC ve duş gibi olanaklar eşliğinde 10 veya 15 TL giriş ücreti ile değerlendirilebilir.

Gemlik Plajları

Belediye otobüsleri ile 30 dakika içerisinde ve özel araç ile 20 dakika içerisinde Gemlik’e ulaşılarak farklı plajlarda denize girilebilir. Özellikle Marmara denizine kıyısı ile en çok tercih edilen bölgelerden biridir. Plajlar içerisinde Hasanağa gençlik ve izcilik eğitim merkezi plajı, Büyükkumla halk plajı, küçükkumla halk plajı, Kumsaz halk Plajı ve Gemsaz halk plajı belediye plajları olarak öne çıkıyor. Bu plajlara giriş ücretsiz olmak ile beraber, şezlong ve şemsiye gibi farklı olanaklar için 15 ila 20 TL gibi bir ücret ödenmesi gerekiyor.

Karacabey Plajları

Yaz tatilinde tercih edilen en önemli lokasyonlar içerisinde Karacabey bölgesindeki plajlar geliyor. Yazlıkları sezonluk kiralama imkanı sağlayan bölge, aynı zamanda günübirlik denize girmek için de farklı olanaklar sağlamış durumda. Bunlar içerisinde Malkara Plajı, Yeniköy halk Plajı, Kurşunlu Plajı ve Ayazma Plajı yer almaktadır. Halk plajları olduğu için giriş ücretsiz olurken, şezlong ve şemsiye adına 15 veya 20 TL gibi bir ücret ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca tesisleri içerisinde restoran, cafe ve benzeri mekanlar yiyecek ve içecek olanı tanıyor. Merkeze yarım saat uzaklıkta olan bölge, yaz ayları için keyifli bir tatil olanağı sağlamaktadır. Minibüs ya da taksi ve özel araçlar ile bölgeye ulaşım sağlamak mümkün.

İznik Plajları

Bursa'nın yaz tatili için tercih edilen önemli yerlerden biri de İznik plajlarıdır. Özellikle tarihi ve kültürel yapısı ile doğal güzellikleri üzerinden öne çıkan İznik, Bursa merkeze yaklaşık 1 saat kadar uzaklıktadır. Bu konuda bölgenin değişik noktalarında birçok farklı plaj bulunuyor. Bunlar içerisinde gün Batı Plajı, İnciraltı Plajı, Darka Plajı, Boyalıca sahili gibi yerler ön plana çıkmaktadır. Halk otobüsleri ile rahatlıkla gidiş imkanı sağlayan bölgeler, denize girmek için gün içerisinde eğlenceli bir zaman geçirme fırsatı vermektedir. Bazıları halk Plajı olduğu için ücretsiz giriş imkanı sağlarken, bazıları ise 15 ila 20 TL değerinde ücret talep etmektedir. Diğer taraftan şezlong ve şemsiye ile beraber WC, soyunma kabini ya da duş gibi olanaklar ekstra ücrete dahil oluyor. Bunun dışında bütün bu plajları Bursa bölgesinde rahatlıkla değerlendirebilir ve yaz aylarının keyifli şekilde geçirebilirsiniz.