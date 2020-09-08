Baksı Müzesi Nerede? Baksı Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Baksı Müzesi, bir hayalden yola çıkarak, çorak topraklarda bir vadi üzerine inşa edilmiştir. Seyirlik bir müzeden daha ziyade, o bölgede yaşayan insanlara imkânlar sağlayan, eğitim veren, o topraklarda yaşamayı bir sevinç haline getirmek isteyen bir müzedir.

Baksı Müzesi Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Baksı Müzesi Doğu Karadeniz Bölgesinde, Bayburt ili sınırları içinde bulunuyor. Eski adı Baksı yeni adı Bayraktar olan köyüne yakın Çoruh Vadisi ve nehrine bakan hâkim bir tepede yükseliyor.

Baksı Müzesine Nasıl Gidilir?

Baksı Müzesi, Bayburt’tan 45 km uzaklıktaki Bayraktar (Baksı) Köyünde bulunuyor. Şehir merkezinden köy dolmuşlarıyla müzeye gidebilirsiniz. Özel veya kiraladığınız araçla gitmek isterseniz Bayburt-İspir otoyolunu kullanıyorsunuz. Çamlıkoz yol ayrımına girip, Baksı Müzesi tabelasını takip ediyorsunuz.

Baksı Müzesi Tarihçesi

Bayburt doğumlu olan sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’ın bireysel hayali doğup, büyüdüğü topraklara eski yaşam enerjisini geri kazandırmaktı. En büyük amacı, yoğun bir şekilde göç veren Bayburt’un unutulan değerlerini, kaybolan geleneklerini yeniden hayata geçirmekti.

Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, bu hayalini gerçeğe dönüştürmek için ilk olarak 2005 yılında Baksı Kültür Sanat Vakfı’nı kurdu. Vakfın kuruluş amacı; günümüz ile geleneksel sanatı ortak paydada buluşturmak, çağdaş ve geleneksel sanat eserlerini toplamaktır.

Vakıf, müze yeri olarak da Çoruh Vadisine ve nehrine bakan hâkim bir tepe seçildi. Müzenin inşası devletten yardım almadan Bayburtlu vatandaşlar, sanatçılar ve gönüllülerin desteğiyle 2010 yılında tamamlandı.

Müzenin açılışı 2010 Haziran’ında İstanbul Modern’de yapıldı. Resmi açılışı ise Temmuz ayında yapıldı. Müzenin sergi salonu olan Depo Müze 2012 yılında tamamlanarak ziyarete açıldı. Doğaya uyumlu mimari yapısı ve misyonu nedeniyle Baksı Müzesi 2014 Avrupa Konseyi Müze Ödülünü kazandı.

Baksı Müzesi, tamamlanmış haliyle sergi salonları, depo müze, atölyeler, konferans salonu, kütüphane ve konukeviyle birlikte 40 dönümlük bir arazi içinde yer alıyor.

Baksı Müzesi Eserleri

Baksı Müzesi ana sergi salonu, depo müze, kütüphane-konferans salonu, atölyeler olmak üzere dörtana bölümden oluşuyor.

Ana Sergi Salonu; 1500 metrekarelik bu bölümde güncel sanatın ve tasarımın örnekleri sergileniyor. Sanatçılar periyodik olarak burada eserlerini interdisipliner bir yaklaşımla sergiliyorlar. Nuri Bilge Ceylan, Aşina Şakir Gökçedağ eserlerini müzede sergileyen sanatçılardandır.

Depo Müze; Müzenin sahip olduğu koleksiyonların sergilendiği 1000 metrekarelik bir bölümdür. Burada; halk resmi koleksiyonu, camaltı ve işleme koleksiyonları, yazı resimler, şifa tasları, alemler, taş baskılar, çömlek, seramikler ve ehramlar sergileniyor.

Kütüphane-Konferans Salonu; Kütüphanede ağırlıklı olarak sanat yayınlarıyla halk bilimine ilişkin yayınlar bulunuyor. Özellikle çocukları kütüphaneye ve okumaya alıştırmak amacıyla 10 bin yayın toplanmış.

Konferans salonunda seminer, konferans, panel, sempozyum ve gösteriler düzenleniyor. Salon ayrıca çevre köylerin önemli gün ve kutlamalarına da ev sahipliği yapıyor.

Atölyeler; Baksı Müzesi, seyirlik bir müze kalıplarının dışına çıkarak, bölge halkıyla sürekli bir etkileşim içindedir. Yöredeki geleneksel sanatı yaşatmak, unutulan ve unutulmaya yüz tutmuş el işi, dokuma gibi sanatları yeni nesile aktarma faaliyetleri sürdürülüyor. Bu çalışmaların tamamı da atölyeler kısmında yapılıyor.

Baksı Müzesi Giriş Ücreti (2020)

Baksı Müzesine girişler ücretlidir. İndirimli bilet 5, yetişkin 10 Türk Lirasıdır. 10 ve üzeri gruplar halinde girmek isterseniz kişi başı 7 lira ücret ödüyorsunuz.

Baksı Müzesi, Salı günleri ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. Salı günü giderseniz ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz.

Baksı Ankara Oyuncak Müzesi Ziyaret Saatleri

Müze, Pazartesi günü dışında haftanın her günü 10.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.