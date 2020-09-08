Ayasofya Müzesi Nerede? Ayasofya Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Ayasofya Müzesi İstanbul ilinde tarihi yarımada içerisinde yer alan ve içerisinde pek çok eserin bulunduğu bir yerleşkedir. Ayasofya etrafında da birçok tarihi mekan bulunmaktadır. Ayasofya dünya üzerindeki mimarlık tarihinin başyapıtlarından birisi olmaktadır.

Ayasofya Müzesi Nerede?

Ayasofya Müzesi ülkemizde bulunan en önemli tarihi yapılardan birisidir. Çok eski bir geçmişi bulunan Ayasofya Müzesi ülkemizde İstanbul ilinde tarihi yarımada içerisinde bulunmaktadır. İstanbul'un Fatih semtinde bulunan Ayasofya Müzesi Sultan Ahmet Meydanında yer almaktadır.

Ayasofya Müzesi yıl içerisinde pek çok yerli ve yabancı turist ziyaretçi ağırlamaktadır. İstanbul'un her yerinden kolayca ulaşım sağlanabilmektedir. Genellikle ulaşım için tramvay kullanılmaktadır.

Ayasofya Müzesi Tarihçesi

Ayasofya Müzesi dünyanın 8. harikası olarak bilinmektedir. Eser İmparator Justinianos tarafından yaptırılmıştır. Yapılma esnasında binlerce işçi çalışmış ve toplamda 5 yıl sürmüştür. Böylece 537 yılında açılmıştır.

Ayasofya yaptırılırken dünyadan binlerce mermerler ve mozaik taşlar getirilmiştir. Bu mermer ve taşlar dönemin en iyi mermer ve taşlarından oluşmaktadır. Böylece dönemin en iyi eseri ortaya çıkmıştır.

Ayasofya'nın yapımından İstanbul'un Fethedildiği döneme kadar kilise olarak kullanılmıştır. Fakat fetih sorası kilise camiye çevrilmiştir. 1935 tarihinde ise Atatürk'ün emri ve Bakanlar Kurulu tarafından müzeye çevrilmiştir.

Ayasofya Müzesi Eserleri

Ayasofya Müzesi içinin görkemli olan yanı havada asılı olarak duran kubbenin yüksekliğidir. Ayasofya kubbesinin çapı 30 metre, yerden yüksekliği ise 55 metredir. Sultan Abdülmecid döneminde onarım çalışmaları yapılmıştır. Kubbenin içerisine ''Allah göklerin ve yerin nurudur'' anlamında Kuranda yer alan Nur Suresinin 35. ayeti yazılmıştır.

Altı kanatlı melek figürleri kubbenin altında bulunan dört köşede yer almaktadır. Bu da kubbenin ihtişamına farklı bir hava katmıştır. Ayrıca Ayasofya Müzesinde Osmanlı Döneminde eklenen pek çok eser bulunmaktadır. Sultan Abdülmecid döneminde yuvarlak hat levhalar yapıya ilave edilmiştir. Ayrıca bu levhalar İslam dünyasının en büyük hat levhaları olarak gösterilmektedir.

Osmanlı Döneminde 19. Yüzyılda bolca altın yıldız kullanılarak gösterişli mihrap yenilenmiştir. Macaristan fethi sonrasında Kanuni Sultan Süleyman Budin'den şamdanlar getirerek mihrabın sağına ve soluna yerleştirilmiştir. Ayrıca III. Murad döneminde de mihrabın arkasına duvardan boydan boya saran mavi çini kuşak Bakara Suresi 255. ayet ve Ayetü'l Kursi yazılmıştır.

Ayasofya Müzesi Giriş Ücreti

Ayasofya Müzesine yıl içerisinde pek çok kişi ziyaret etmektedir. Buraya ziyaret etmek isteyenlerin en çok merak ettiği sorulardan birisi giriş ücretidir. Ayasofya Müzesine giriş ücreti 100 TL olmaktadır. Fakat müzeye giriş ücreti öğretmen ve öğrencilere ücretsiz olarak belirlenmiştir.

Ayasofya Müzesine giriş ücreti ödememekte mümkündür. Bunun için müze kartı çıkarılması gerekir. Müze kartı 60 TL karşılığında çıkarılmaktadır. Bu kart ile 1 yıl içerisinde tüm müzelere ücretsiz girilebilir.

Ayasofya Müzesi Ziyaret Saatleri

Ayasofya müzesi pek çok ziyaretçi kabul etmektedir. Ayasofya müzesine belirli bir saat aralığında ziyaret edilebilir. Bu ziyaret saatlerini öğrenip sizlerde Ayasofya Müzesini ziyaret edebilirsiniz.

Ayasofya Müzesi pazartesi günü hariç her gün açık bulunmaktadır. Saatleri ise yaz ve kış dönemlerinde farklılık göstermektedir. Ayasofya Müzesi yaz döneminde 1 Nisan ve 31 Ekim ayları arasında saat 09:00 da açılmakta ve 19:00 saatinde kapanmaktadır. Kış dönemi 31 Ekim ile 1 Nisan ayları aralığında ise Ayasofya Müzesi saat 09:00 saatinde açılmakta ve 18:00 saatinde kapanmaktadır. Belirlenen bu tarih ve bu saatler arasında Ayasofya Müzesine ziyaretinizi gerçekleştirebilirsiniz.