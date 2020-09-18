Artemis Tapınağı Nerede? Artemis Tapınağı Tarihi Hakkında Bilgi, Özellikleri, Hikayesi Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Artemis Tapınağı ülkemizin İzmir ilinin Selçuk ilçesi sınırlarında ki Efes'te bulunmaktadır. Diana Tapınağı olarak da bilinen Tanrıça Artemis'e ithaf edilmiş bir yapı olan Artemis Tapınağı oldukça görkemli bir duruşa sahiptir. Milattan önce 550 yılında tamamlanmış olan eser bugün bile her yıl yerli yabancı binlerce turisti ağırlamaktadır.

Artemis Tapınağı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Artemis tapınağı ülkemizde nadide bulunan eserlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkar. İzmir'in Selçuk ilçesi sınırlarında bulunan Efes milattan önce 550 senesinde tamamlanmış olan bir tapınaktır. Eser tanrıça Artemis'e ithaf edilmiştir. Bu sebeple oldukça önemli eserler arasında yer alır. Milattan önce 550 yılında yapılmasına rağmen yaklaşık 2500 yıldır ayakta kalan eser bugün bile oldukça etkileyici görüntüsüyle görenleri kendine hayran bırakır.

Artemis Tapınağı Tarihi Hakkında Bilgi

Artemis Tapınağı milattan önce 550 yılında tamamlanmış bir tapınaktır. Lidya Kralı Croseus’un emri ile Yunan Mimar Chershpron tarafından tasarlanmış bir eserdir. Tapınak zamanının en önemli, ünlü ve yetenekli heykeltraşları tarafından yapılmıştır.

Artemis Tapınağı Hakkında Bilgi

Artemis tapınağı; mermerden yapılmış ve bronz heykellerle süslenmiş bir yapıdır. Milattan önce 550 yıllarında yapılan eser, daha 3 defa çeşitli zamanlarda tamamen yenilenmiştir. Ancak milattan sonra 400 yılında çıkan bir yangın sonucu mermer bloklarını dışında bulunan her şey yok olmuştur. Efes Antik Kenti’nde bulunan Artemis Tapınağı 115 metre uzunluğunda ve 54 metre genişliğinde bulunan bir yapı olarak ziyaret edilir. İzmir'in Selçuk ilçesi sınırlarında ki Efes'te bulunan Artemis Tapınağı zamanın en görkemli tasarımlarından biri olarak karşımıza çıkar.

Tarihin en büyük tapınakları arasında bulunan Artemis Tapınağı zaman içinde zarar görmüş bir tapınaktır. Milattan sonra 400 yıllarda büyük bir yangın çıkmış ve tapınağı oldukça fazla etkilemiştir. Tapınaktan geriye sadece mermer sütunlar kalmıştır. Artemis tapınağı zemini depremden etkilenmemesi amacıyla paketlenmiş kömür ve koyun derileri üzerine kurulmuştur. Artemis Tapınağı 17 metre yüksekliğinde toplam 127 adet sütundan oluşmaktadır. Artemis Tapınağı dünya UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alır.

Artemis Tapınağı Hikayesi

Artemis Tapınağı hikayesi olan ve Tanrıça Artemis'e ithaf edilen çok nadide ve şaşaalı bir eserdir. Birçok bir ikonik eserin olduğu gibi Artemis Tapınağı'nın da kendine ait bir hikayesi bulunmaktadı.r Artemis ay tanrıçası olarak bilinen ve Apollon'un kardeşi olan bir tanrıçadır. Eski Yunan’da çok tanrılı inançlar görülmekte ve tanrılar olağanüstü güçleri bulunan insanlar gibi tasvir edilmektedir. Tanrıça Artemis de mitolojide bakire bir Yunan tanrıçası olarak geçer. Artemis Yunan tanrıçalarının aksine Mısır uygarlıklarındaki vücutlar gibi tasvir edilmiş bir tanrıçadır. O dönemde basılan paraların üzerinde Artemis tasvir edilmiştir. Artemis Tapınağı Lidya Kralı Croseus’un emri ile Yunan Mimar Chershpron tarafından tasarlanmış bir eserdir. Eser Artemis’e hediye edilmiştir.

Artemis Tapınağı Ziyaret Saatleri Ve Giriş Ücreti

Tapınak giriş saatleri yaz döneminde ve kış döneminde farklılık göstermektedir. Yaz döneminde 08.00- 18.30 saatleri arasında ziyaret edilebilen tapınak kış döneminde ise 08.00- 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Artemis Tapınağı giriş ücreti ise 60 lira olarak belirlenmiştir. Müze kartı olanlar yılda 2 defa tapınak alanına giriş yapılabilir.