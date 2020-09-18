Akdağ Tabiat Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Akdağ Tabiat Parkı muhteşem doğası ile görenleri hayran bırakmaktadır. Herkesin hayatında en az bir kez buraya gelerek bu muhteşem güzelliği görmesi gerekmektedir.

Akdağ Tabiat Parkı Hakkında Bilgi

Akdağ Tabiat Parkı yaban hayatı geliştirme sahasıdır. Bu nedenle de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından bu alan koruma altına alınmıştır. Fauna ve Flora açısından oldukça zengin bir bölgedir. Burası özellikle Kızıl geyiklerin doğal yaşamı alanıdır. Bunun dışında Yılkı atlarda burada bulunur.

Pek çok kuş türüne Akdağ Tabiat Parkında rastlamanız mümkündür. Burada Kızıl akbaba, küçük kartal, sakallı akbaba gibi yırtıcı kuşlar da bulunmaktadır. Akdağ Tabiat Parkı tamamen orman niteliğindedir. Burada herhangi bir yerleşim yeri yoktur.

Tabiat Parkı piknik, kamp ve konaklama açısından oldukça güzel bir yerdir. Özellikle yöre halkı buraya piknik yapmak için sık sık gelmektedir. Bölge yerli ve yabancı turistler tarafından da ilgi görmektedir.

Yaban Hayatı geliştirme sahasını ziyaret ederek kızıl geyik ve yılkı atlarını doğalarında görebilirsiniz. Bunun dışında yırtıcı kuş türleri ile de karşılaşmanız mümkündür.

Safari Turları yaparak oldukça güzel doğa fotoğrafları çekebilirsiniz. Fotoğraf çekmeyi sevenler ve ilgi duyanlar burada oldukça keyifli vakit geçirir.

Burası doğa yürüyüşü yapmak için de muhteşem bir yerdir. Doğa yürüyüşü için Tokalı kanyonu uygun bir yerdir. Orman alanında yeşillikler ve temiz hava eşliğinde yürüyüş yapabilirsiniz.

Akdağ Tabiat Parkı içerisinde çocuk parkı da vardır. Bu sebeple çocuklu aileler buraya çok sık gelmektedir. Çocuklarınız ile çocuk parkında keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Kocayayla'nın güneyinde Kurtini Mağarası bulunur. Buraya kadar gelmişken Kurtini Mağarasını da gezmeden gitmemelisiniz.

Tabiat Parkında kamelyalar, masalar ve mangal yerleri vardır. Böylelikle piknik yapmak isteyen ziyaretçiler oldukça rahat bir şekilde piknik yapabilirler. Bunun haricinde alanda çeşme, tuvalet, mescit de bulunur. Tabiat Parkı içerisinde market de bulunur. Bu sayede ihtiyaçlarınızı ve eksiklerinizi bu marketten temin edebilirsiniz.

Tabiat Parkı içerisinde kamp alanları da bulunmaktadır. Buraya gün içinde pek çok gelen olduğu için kamp yapacakların rahat edebilmesi adına çadırlarını biraz daha saha dışına kurmaları önerilmektedir. Akşam 17:00'den sonra çadırdan pek uzaklaşmamak iyi olacaktır. Burada yaban hayatı olduğu için gece davetsiz misafirleriniz olabilir. Bu nedenle çadırların çok ıssız bölgelere kurulmaması gerekmektedir.

Akdağ Tabiat Parkı içerisinde bungalov evlerde bulunmaktadır. Bu evlerde 6 kişiye kadar konaklamak mümkündür. Evlerin içerisinde ihtiyaç duyabileceğiniz her şey bulunur.

Akdağ Tabiat Parkı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Akdağ Tabiat Parkı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunmaktadır. Sandıklı ilçesinden Beştepe köyüne doğru devam ettiğiniz de tabelaları takip ederek kolay bir şekilde bulabilirsiniz.

Akdağ Tabiat Parkı Giriş Ücreti

Akdağ Tabiat Parkına girişlerde yetişkinlerden 3.5 TL alınmaktadır, indirimli ise 1.5 TL'dir. Bunun dışında bisiklet ile giriş 3.5 TL, otomobil ile 10 TL, otobüs ile 94 TL, Çadır kampı günlük 20 TL, Karavan ile kamp günlük 30 TL, Kır evi kiralamak ise günlük 250 TL'dir.

Akdağ Tabiat Parkı Ziyaret Saatleri

Akdağ Tabiat Parkına giriş çıkış saatleri bulunmaktadır. Tabiat parkına giriş saatleri 08:00 çıkış saatleri 22:00 olarak belirlenmiştir. Ayrıca tabiat parkı içerisinde kamp yapmak da mümkündür. İçeride bulunan market saat 17:00'de kapanmaktadır.