2021'de de PCR testiyle seyahat

Koronavirüs salgını, kış aylarıyla birlikte dünyanın birçok ülkesinde devam ediyor. Salgının en çok etkilediği sektörlerden turizmde ise 2021 yılı hesapları yapılıyor. Sektörde ağırlıklı olarak 2021'in 2020'den daha iyi olması, Türkiye'de 55 milyona yakın turistin ağırlandığı 2019 yılının yüzde 70'ine ulaşılması öngörülüyor. Sektörde 2021 için ise aşıya odaklanıldı.



KARARLAR ANLIK DEĞİŞİYOR



Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, salgın sürecinde artık günlük değil anlık reaksiyonlar ve düzenlemeler ile bulaşma riskinin en aza indirilmeye çalışıldığını, bu tedbirlerin ülkelere göre değiştiğini kaydetti. Bazı ülkelerin radikal tedbirlerle yurt dışına tamamen kapandığını belirten Yavuz, karantinalı çözüm uygulayan ülkelere kadar çeşitli yollar denendiğini anlattı.



ÜLKELERİN ÖNLEMLERİ



ABD'nin sınırlarını tamamen kapatırken, Fransa'ya seyahatin halen mümkün olduğu, İngiltere'de 10 günlük karantina uygulandığı, Rusya'ya ise turist olarak gitmenin neredeyse imkansız olduğu örneklerini veren Yavuz, “Genel olarak ülkeler seyahati tamamen kapamamakla birlikte gelen misafirin sağlık durumunun sorunsuz olduğunu belirten PCR testiyle süreci yönetiyor. Kimi ülkeler testleri kendi havalimanlarında yaparken, birçok ülke misafirin seyahatten önce kendi ülkesinde testi yaptırarak uçağa, gemiye, trene, otobüse binmesini istiyor" diye konuştu.



PCR TESTİYLE SEYAHAT



Türkiye'nin ise 28 Aralık 2020 itibariyle havayoluyla 30 Aralık 2020'den itibaren kara ve deniz yoluyla ülkeye giriş yapanlara 72 saati geçmemiş negatif PCR testi şartı getirdiğini kaydeden Yavuz, 1 Mart 2021 tarihine kadar geçerli olacak bu uygulamanın, kontrolü sağlamanın yanı sıra ilerleyen dönemler için önemli veriler ortaya koyacağını açıkladı. Herkesin aşılanmasının ise bu yaz pek mümkün olmayacak gibi göründüğünü dile getiren Yavuz, “Bu durumda kısıtlı da olsa devam edecek turizm hareketliliği 2021 yılında büyük olasılıkla PCR testleri ile mümkün olabilecek. Ancak dünya genelinde zaten uygulandığı için bunun turizme olumsuz bir etkisi olacağını öngörmüyorum" dedi.