100’üncü yılında Kurtuluş Savaşı’nın izinde...

28 Ekim’de İstanbul’dan başlayacak olan Kurtuluş Savaşı’na bir saygı duruşu niteliğindeki 4 günlük turda, savaşların gerçekleştiği ve tarihi olaylara tanıklık eden mekânlar ziyaret edilecek. Tura rehberlik edecek olan savaş alanları uzmanı Serhan Güngör, tarihi bilgiler paylaşacak. İstanbul’dan özel trenle ulaşılacak Ankara’da Anıtkabir ve tüm önemli müzeler gezilecek.

Turda Ankara’dan sonra pek çok durak var. Bunlardan bazıları: Malıköy Tren İstasyonu Müzesi, Atatürk ve silah arkadaşlarının karargâh olarak kullandıkları ve Sakarya Savaşı’nı planladıkları Alagöz Karargâh Müzesi, Polatlı Duatepe Anıtı, Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) ile Sakarya Şehitler Anıtı ve Sakarya Şehitliği, Eskişehir, Afyon, Kocatepe, Çiğiltepe, Dumlupınar Şehitliği, Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı ve Zafertepe, Uşak Atatürk ve Etnografya Müzesi, İzmir Basmane Tren Garı, Uşakizade Köşkü, Zübeyde Hanım’ın Anıt Mezarı, Latife Hanım Köşkü ve Anı Evi, İzmir Atatürk Evi Müzesi… Turun dönüş yolculuğu İzmir’den uçakla.

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