Zül-Celali Vel İkram Ne Demek? Zül Celali Vel İkram Esması Türkçe Anlamı Ve Zikrinin Fazileti

Zül-Celal Vel İkram, Allah'u Teala' nın 99 güzel isimlerinden birisidir. Esma olarak adlandırılan bu güzel isimlerin zikri çok makbuldür.

Zül-Celal Vel İkram Ne Demek?

Zül-Celal Vel İkram; esması bize Allah'u Teala'nın ululuğunu, yüceliğini, azamet ve büyüklüğünü anlatan bir esmasıdır. Allah' u Teala kayıtsız şartsız azamet sahibidir. Allah'u Teala hiçbir karşılık beklemeksizin ihsanda bulunan ve daime verendir. İşte Zül-Celal Vel İkram esması Allah'u Teala' nın bütün bu eşsiz vasıflarını anlatır.

Zül-Celal Vel İkram Esma Türkçe Anlamı

Zül-Celal Vel İkram zikri yüce Allah'ın sonsuz ihsan sahibi olduğunu, dilediği kullarına yücelik ve azamet verdiğini azamet sahibi tek kudret ve güç olduğunu anlatır.

Zül-Celal Vel İkram Zikrinin Fazileti ve Faydaları



Zül-Celal Vel İkram zikrinin zikir sayısı 1100 ya da 1098dir. Bu esmanın zikir günü ise pazar günüdür. Zikir saati ise pazar günü güneş saatidir. Perşembe günü de gece okumalarında tam gece yarısıdır. Zül-Celal Vel İkram Zikrinin Faziletlerine gelince;

Bir arzu ve dileğinin gerçekleşmesi için kişi secdeye giderek ve secdede 21 kez "Ya Zül Celal Vel İkram" zikrini her gün devam ederek okursa inşallah dileğine nail olur.

Zül-Celal Vel İkram zikri kısmet açılması için, herkes tarafından sevilmek için, meslekte ilerlemek için, geçim sıkıntısı çekmemek için okunacak bir esmadır.

Zül-Celal Vel İkram esmasını bir kağıda yazarak cüzdanına ya da kıymetli eşyalarının arasına koyarsa Allah'ın izniyle eşyası kaybolmaktan ve çalınmaktan korunmuş olur.