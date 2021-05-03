Sünnet Nedir Ve Kaça Ayrılır? Sünnet Çeşitleri Ve Örnekleri

Sünnet; Hazreti Muhammed (s.a.v.) uyulması gereken örnek davranışları, söylemiş olduğu sözleri ve yol gösterici kural ve ilkelerinin bütünüdür.



Sünnet Nedir ve Kaça Ayrılır?

İslam dünyasının en önemli konularından birisi de "sünnet" konusudur. Sünnet ya da diğer bir ifade ile Sünnet-i Seniyye anlam olarak yol, tarz, istikamet manalarına gelir. Türk Dil Kurumu'nun tanımına göre ise sünnet "Hazreti Muhammed'in Müslümanlarca uyulması gerekli sayılan davranışlarıyla şu ya da bu konuda söylemiş olduğu sözlerin tümü, Hazreti Muhammed'in koyduğu kurallar ve Müslümanlara gösterdiği yol" dur.

Müslümanlığın kaynağı ve kutsal kitabı Kuran'ı Kerim'dir. Kuran' ın yanında " sünnet" olarak tarif edilen ve uyulması gereken kurallar bütünü ise İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in herhangi bir konudaki sözlü beyanları ya da davranış şekillerinin bütünüdür.

Sünnet Çeşitleri ve Örnekleri

Sünnet, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in hayatı boyunca yerine getirdiği örnek davranışlar ve yol gösterici sözlerinin bütünüdür. Her olay ya da rivayet sünnet kabul edilmez. Bir söz ya davranışın sünnet kabul edilmesi için bu eylemi görenler ya da işitmiş olanların bulunması aranır. Paygamber Hazreti Muhammed' in bu sünnetini nakleden ya da rivayet eden kişinin bazı niteliklerinin bulunması gerekir. Yine bu sünnetlerin usulünce rivayetten kayıt altına alınmış olması şartına bakılır. Sünnet de ikiye ayrılır. Terk edilmemesi gereken sünnetler ve terk edilmesinde sakınca olmayan sünnetler olmak üzere ikiye ayrılır:

Sünnet-i Hüda: Peygamberin terk edilmemesi gereken sünnetleridir.

Zevaid Sünnet: Peygamberin hayatındaki bazı güzel ve örnek davranış şekilleridir. Bunları terk etmekte sakınca olmamakla birlikte takip edilmesinde fayda olduğu düşünülür.

İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in bazı sünnetleri şunlardır:

Bayram namazını kılmak Peygamberin Sünnet-i Hüda niteliğindeki sünnetine örnektir.

Bir diğer sünneti bu kapsamdaki de cemaatle birlikte namaz kılmaktır.

Peygamber selam vermeyi ihmal etmez mutlaka selam alır ve selam verirdi.

Peygamber Hazreti Muhammed (s.a.v.) gusül abdestini aldıktan sonra 2 rekat namaz kılar bu sünnetini ihmal etmezdi.

Peygamber Efendimiz her cuma sadaka vermeyi asla aksatmazdı.

Peygamber Hazreti Muhammed (s.a.v.) kendi kişisel işini kendi yapmaya özen gösterirdi. Örneğin kıyafetlerini mutlaka katlar ve yerleştirirdi.

Peygamber ümmetine örnek olacak şekilde sofraya oturur ve tam olarak doymadan kalkardı. Sahabilere öğüdü şöyle olurdu "Midenin üçte birini su, üçte birini yemek ve üçte birini boş bırakacak şekilde yiyip içiniz."

Hazreti Muhammed sofra adabı da sünnettir. Peygamber Efendimiz yemeği yavaş yer ve çokça çiğnerdi.

Hazreti Muhammed ezan okunduğunda ezanı sessizce dinlerdi.

Peygamber Hazreti Muhammed'in konuşma adabı da sünnettendir. Kendisi az ve öz konuşurdu.

Peygamber Efendimiz konuşurken yumuşak ve alçak bir ses tonuyla konuşurdu.

Peygamber Hazreti Muhammed sık sık ölümü hatırlar ve dünya hayatının muhasebesini yapardı.

Peygamber Hazreti Muhammed yanında mutlaka çakı taşırdı. Bir sünnet örneğidir. Müslümanlar da riayet ederler.

Peygamber yanında tarak taşımaya dikkat ederdi. Bugün bile takip edilen bir sünnettir.

Peygamber Hazreti Muhammed (sav) suyu üç defa yani üç yudumda içerdi. Tek seferde hızlıca içmemeye dikkat ederdi.

Peygamber Efendimiz bir yere gireceği zaman kapıyı çaldıktan sonra üç adım geri çekilir ve beklerdi. Evin mahrumiyetine saygı duyulmasını vurgulamak için bu davranışı ile sahabilere örnek olmuştur. Peygamberin bu sünnetine günümüzde de uyulmalıdır.