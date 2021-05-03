Tebbet Suresi Okunuşu ve Anlamı - Tebbet Türkçe Diyanet Meali ve Arapça Yazılışı

Tebbet Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm. Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb, mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb, seyeslâ nâren zâte leheb, vemraetühû hammâletelhatab, fî cî dihâ hablün min mesed.

Tebbet Suresi Türkçe Meali (Diyanet)

Ebû Leheb'in elleri kurusun. Zaten kurudu. Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı. O, bir alevli ateşe girecektir, Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde sırtında odun taşıyarak karısı da (o ateşe girecektir).

Tebbet Suresi Arapça Yazılışı





Tebbet Suresi Konusu

Tebbet Suresi mucize olarak isimlendiriliyor. Konusu Ebu Leheb'dir. Ebu Leheb'in yaptıklarından sonra elinin kuruduğu anlatılıyor. Ona malının da fayda sağlanmadığı anlatılıyor. Genel anlamda konu Ebu Leheb üzerinde geçiyor.

Tebbet Suresi Anlamı ve Önemi

Tebbet Suresi anlamı Türkçe mealiyle anlaşılabilir. Ebu Leheb'in iki eli kurusun! Kurudu da.Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. O, alevli bir ateşte yanacak. Odun taşıyıcı olarak karısı da (ateşe girecek). Ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde. Esas anlatılmak istenen Ebu Leheb üzerinden malına ve gücüne güvenenlerin sonunun kötü olduğudur. Bu olay bizzat yaşandığından çok önemli bir yere sahip olduğu aktarılmıştır.

Tebbet Suresi Kaç Ayet ve Sayfa Ne Zaman İndirilmiştir?

Tebbet Suresi toplam 5 ayetten oluşuyor. 603. sayfada yer alır. Ebu Leheb henüz ölmeden nazil olduğu kaynaklarda alır. Bazı kaynaklar Ebu Leheb öldükten sonra nazil olduğunu işaret eder.

Tebbet Suresi Kaçıncı Sayfa ve Cüz İçerisinde Yer Alıyor?

Tebbet Suresi Kur'anın 603. sayfasına bakılarak bulunabilir. Kur'anın son cüzü olan 30. cüz içerisinde bulunuyor.

Tebbet Suresi Okumanın Fazileti ve Faydaları

Kahrolsun, kurusun anlamlarına gelen surenin birçok fazileti belirtiliyor. 7 kez okunması halinde her türlü hastalıktan kurtulmaya yardımcıdır. Nazar değen kişiler için okunabilir. Zalim düşmana karış 1000 kez okunduğunda düşmanın helak olacağı belirtiliyor. Faydaları arasında şifa olduğu aktarılıyor. Kişinin her türlü zarardan ve hastalıktan korunmasına fayda sağladığı ifade ediliyor.

Tebbet Suresi Abdestsiz Okunur mu?

Kur'anda bulunan her sure abdest alınarak okunursa daha hayırlı olduğu belirtilir. Ancak eğer ki imkan bulunmuyorsa, Tebbet Suresi abdest alınmadan okunabiliyor. Okunmaması gereken bazı alanlar haricinde her alanda dua olarak okunabilir.

Tebbet Suresi Hikmeti ve Sırları

Tebbet Suresinin hikmetleri alimler tarafından aktarılır. Ebu Leheb henüz ölmeden bu surenin nazil olduğu belirtilir. Direkt olarak Ebu Leheb ve karısının ellerinin kuruyacağını belirttiği için birçok sırra mazhar olmuştur.

Tebbet Suresi Ne İçin Ne Zaman Neden ve Nasıl Okunur?

Tebbet Suresi, hastalık durumlarında okunabilir. Bunun yanında herhangi bir okuma zamanı yoktur. Her vakit namazdan sonra okunabilir. Kişi isterse sessiz isterse sesli biçimde Tebbet Suresi okuyabilir.

Tebbet Suresi Nasıl Ezberlenir?

Tebbet Suresi 5 ayettir. Kısa olarak bilinen bu surenin ezberlenmesi çok zor değildir. Tebbet Suresinin her bir ayeti 5 kez okunursa ezberleme yapılabilir. Eğer 5 kez okunduğunda ezberlenmesi na mümkünse o zaman bütün olarak 11 kez okunması tavsiye edilmiştir.

Tebbet Suresi Ne Anlatıyor?

Ebu Leheb'in Hazreti Muhammed'e karşı düşmanlığı anlatılıyor. Allah, Ebu Leheb'i kınayarak sureye başlamış ve bu tür kişilerin her daim var olacağını ifade etmiştir. Surede Ebu Leheb'in ellerinin kuruyacağı ve kuruduğu belirtilmiştir.

Tebbet Suresi Özellikleri

Tebbet Suresinin manası 'Kurusun ve Kahrolsun' olarak belirtilir. Sure toplamda 5 ayetten meydana gelir. Sure numarası 111'dir. Toplam kelimesi 29 olan Tebbet Suresinin, harf sayısı 81'dir. Bu sure hem Ebu Leheb hem de karısının cehenneme gideceğini belirtiyor.

Tebbet Suresi Şifa İçin Okunur mu?

Tebbet Suresi, alimlerin şifa için okunması gereken sureler tavsiyeleri arasında yer alıyor. Birçok alim surenin okunma maksadının şifa almak için okunduğunu belirtirler. Bununla beraber Tebbet Suresi, Allah'ın yardım etmesi maksadıyla okunur.

Tebbet Suresi Uzun Bağışlama Duası

Okunan tüm surelerden sonra bağışlama duası okunabilir. Tebbet Suresi okuduktan sonra uzun bağışlama duası yapılabilir.

'Allah'ım sen alemlerin alimisin. Ne dersen o olur. Dediğin her şey anında olur. Peygamberine karşı çıkan Ebu Leheb ve karısına ders verdin. İnsanlar için bunun ders olmasını sağladın. Ey Allah'ım bizleri affet. Bizleri peygamberin Hazreti Muhammed'in yolundan ayırma. Bize onun hayırlı ümmeti olma şerefini ihsan eyle. Ey yüceler yücesi. Sen koruyan, gözeten ve şifa verensin. Hastalıklarımıza, sıkıntılarımıza şifa ver ya Rabbi!'

Tebbet Suresi Üzerinde Taşımak

Kur'an-ı Kerim içerisinde yer alan sureler, kişinin temiz kalması suretiyle üzerinde taşınması değerlidir. Buna herhangi bir durum engel değildir. Ancak belirtildiği gibi taşınan şeyin Allah'ın hikmetli sözü olduğu unutulmaması gerekiyor. Alimler, Tebbet Suresi taşıyan kişi bunu Allah rızası için yapıyorsa tüm faydalarını alacağını belirtmişlerdir.

Tebbet Suresi Ne Zaman Okunmalı?

Tebbet Suresi her vakit okunabilen surelerin başında gelir. Namaz sonrasında veya günlük rutin işler yapıldığında, akla gelen her vakitte okunabilir. Tebbet Suresi okuma vakti gece veya sabah olabilir. Öğlen ya da ikindi vakitlerinde okunabilir. Bunun için tek şart insanın halis niyetidir. Hastalıkta, sağlıkta, zor zamanda, dar durumda her daim okunabilir. Abdest alarak okunursa hikmetleri katbekat artar.

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