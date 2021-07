Teşrik Tekbirleri Nedir Ve Ne Zaman Getirilir? Teşrik Tekbiri Ne Zaman Başlar Ve Biter

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın vermiş olduğu bilgilere göre; "Teşrik" Arapçada etleri doğrayıp kurutmak anlamına gelmektedir.

Teşrik Tekbirleri Nedir ve Ne Zaman Getirilir?

Hanefi meshebine göre bayramlardan önceki arefe gününde, sabah namazından başlayarak, bayramın son gününe kadar her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek Müslümanlar için vaciptir. Şafii meshebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir. Teşvik Tekbiri;

“Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd”

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çevirisine göre;

“Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur.” Olarak çevrilmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bizlere sunmuş olduğu bilgilere göre;

Eskiden bayramın ikinci gününde Mina’da kesilen kurbanların etler, bayramın kalan günlerinde güneşte kurumaya bırakılırmış. Bu günlere et kurutma günleri manasına gelen "eyyam-ı teşrik" yani "Teşrik günleri" denmekteydi. "Tekbir" ise Allah’ı yüceltmek anlamına gelmektedir.

Kurban Bayramının arefesinde sabah namazından başlayarak (9 zilhicce), 4. gününe ikindi namazına kadar olan sürede (13 zilhicce), farz ve ikindi namazlarından sonra ise 23 kez “Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd” kelimelerini söylemeye “teşrik tekbiri” denmektedir.

Ebû Yûsuf ile İmam Muhammed’in görüşlerine göre, Hanefi mezhebinde tercih edilen Teşrik tekbirleri; ayrıca Hanbelî, Zâhirî ve Zeydî mezheplerine göre;

“Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” şeklindedir.

Şafii Meshebinde ise;

“Lâ ilâhe illallāhü vallahü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd; Allāhüekber kebîren ve’l-hamdü lillâhi kesîren ve sübhânallāhi bükraten ve asîlâ”

“Lâ ilâhe illallāhü ve lâ na‘büdü illâ iyyâhü muhlisîne lehü’d-dîne ve lev kerihe’l-kâfirûn; Lâ ilâhe illallāhü vahdeh sadaka va‘deh ve nasara abdeh ve hezeme’l-ahzâbe vahdeh; Lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber” ibarelerinin katılması ile yapılmaktadır.

Teşrik Tekbiri Ne Zaman Başlar ve Ne Zaman Biter?

Teşrik Tekbiri, Kurban Bayramı'nda getirilmektedir. Bunun yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre Ramazan bayramı öncesinde de getirilmesinin herhangi bir sakıncası yoktur. Ayrıca Dinayet İşleri Başkanlığı'na göre;

Peygamber Efendimiz, Teşrik Tekbirinin Kurban bayramı arefe günü sabah namazından başlayarak, bayramın son gününde ikindi namazına kadar ve tabi ikindi namazı da dahil olmak üzere teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler bulunmaktadır. Teşrik Tekbiri mesheplere göre değişiklik göstermektedir. Fakat genel olarak aynı amaca hizmet etmektedir. Mesheplere göre Teşrik Tekbiri;

Hanefi meshebine göre, Kurban bayramının afere gününün sabahından namaz ile başlayarak, bayramın dördüncü günü ikindi namazından sonra farza kadar 23 vakitte getirilmektedir. Teşvik getirme günlerinde ise kazaya kalan namazlar aynı gün içerisinde kılınırken yine teşvik tekbirleri getirilebilir.

Şafii meshebine göre; hacda bulunan kişi, telbiye görevinin bitiminden sonraki bayramın birinci günü öğle namazı ile dördüncü günü sabah namazı arasında tekbir getirebilir. Hacı olmayanlar da bu konuda onlara tabidir. Hacı olmayan kimseler de Kurban bayramının arefe günü akşam namazı ile bayramın dördüncü günü sabah namazın arasında tekbir getirebilir.

Zâhirîler’e ve Zeydîler’e göre ise, Teşrik tekbirleri Kurban bayramının arefe günü sabah namazı sonrasında ve bayramın son günü ikindi vakti tekbir getirilmektedir. Son olarak Ca‘ferîler meshebine göre bayramın birinci günü öğle namazı ve üçüncü günü sabah namazına kadar olan sürede tekbir alınır.