Revatip Ve Regaip Sünnetler Nedir?

Nafile namazlar farz ya da vacip olan namazlar dışındaki kılınan sünnet namazlardır. Nafile namazlar sünnet namazlarının dışında ayrı kategoride bulunur. Buna göre nafile namazlar sünnet, farz, vacip ve nafile namazlar olmak üzere 4 çeşide ayrılmaktadır.

Revatip Sünnet Nedir?

Sünnet Hz. Peygamber'in yaptığı, bağlayıcı ve gerekliliği olmaksızın yapılmasını istediği ve teşvik ettiği şeyler olmaktadır. Buna göre Hz. Peygamber'in devamlı yaptığı nadiren terk ettiği şeyleri yapılmasına teşvikte bulunduğu şeyler sünneti içermektedir.

En doğru ve yaygın olarak kullanılan gruplama vacip ve farz namazları dışındaki genel olarak nafile altında toplanan ve bunları kendi içerisinde kısımlara ayıran gruplamalardır. Nafile farz ve vaciplerin dışında kalan ve yapılan işler anlamına gelen bir kelimedir. Yaygın olarak mendup, tatavvu ve müstehab olarak da adlandırılmaktadır. Buna göre bir vakti bulunan sünnetleri ve vakti olmayan tatavvu namazları nafile namazlarını kapsamaktadır.

Nafile namazlarının revatip sünnet ve regaip sünnet olmak üzere iki şekilde türleri bulunmaktadır. Revatip sünnet bir düzen ve devamlılık içerisinde beş vakit olan farz namazları ile birlikte ve belirli bir devamlılık içinde kılındığı namazlardr. Bu nedenle de revatip adını almıştır. Buna göre revatip sünnetler düzenli kılınan sünnetler anlamına gelmektedir.

Revatip sünnetler Hz. Peygamber'in sünnetine uyularak vakit namazından öncesinde veya sonrasında kılınan namazlardır diyebiliriz.

Regaip Sünnet Nedir?

Revatip sünnetler dışında kalan nafile namazlardan birisi de regaip olmaktadır. Bunlar Hz. Peygamber'in uygulamalarına dayanarak beli vesileler ile belli zamanda veya kişinin istediği zamanda Allah'a yakınlaşmak için veya sevap kazanmak için kılındığı namazlardır.

Namazlar gönüllü olarak kılınan namazlardır. Bu nedenle tatavvu veya arzuya bağlı namazlar olarak da adlandırılmaktadır. Ayrıca dinimizde sünnet namazlar vakit namazlarının öncesinde veya sonrasında kılınan namazlardır ve farz namazlarına hazırlayıcı ve onları koruyucu ibadetler olarak da değerlendirilmektedir.

Kaynak: Diyanet