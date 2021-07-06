Namaz Niyeti Nasıl Getirilir? Namazda Niyet Nasıl Yapılır? (İmam, Seferi Ve Birey)

Niyet namazın olmazsa olmazı arasındadır. Namazlara başlamak için kesinlikle niyet etmek gerekmektedir. Niyet, namaza başlamak, ne için kılındığını ve hangi namazın kılındığını bildirmek ve kesin olarak irade etmek demektir.

Namaz Niyeti Nasıl Getirilir?

Niyet, irade etmek, kastetmek ve azmetmek anlamına gelmektedir. Yani açık bir şekilde kalbin karar vermesi, yapılacak işin ne için yapıldığının açık olarak farkında olunması demektir. Namazın niyeti de Allah (c.c.) için namaz kılmayı istemek ve hangi namazın kılınacağının farkında olmak ve bilmek demektir. Kılınan namazın geçerli olması için niyetin gerekliliği hakkında İslam alimleri ittifakta bulunmuşlardır. Fakat bu durumu çoğunluk sıhhat şartı sayarken, bazı Malikiler ile Şafiler rükün olarak kabul ederler.

Niyetin esasen kalp ile yapılması gerekmektedir. Dil ile söylenmesi de daha iyi olmaktadır. Bu tarzda yapılan niyet, çoğunluk kararına göre müstehap sayılmaktadır. Çünkü kalpten geçen ile dilin söylediğinin aynı olması gerekir. Malikilere göre ise dil ile söylenmesi caizdir.

Namazda Niyet Nasıl Yapılır?

Hanefi mezhebinde, farz namazlarında, vitir namazlarında, bayram namazlarında ve adak namazlarında niyetin belirtme şartı bulunmaktadır. Yani, "bugünkü akşam namazına" şekline niyet edilir. Eğer vakit içinde kılınan namazın hangi vakte ait olduğu biliniyorsa "bu vaktin farzını kılmaya" şeklinde niyet edilebilir. Ancak cuma namazlarında, vaktin namazına diye niyet edilmez. Çünkü vakit cuma vakti değil, öğle vaktidir.

Nafile namazlarda "şu namazın ilk sünnetini yada son sünnetini kılmaya" diye niyet edilmektedir. Bu namazlarda belirleme şeklinde niyet edilmesi daha iyi olmaktadır. Örneğin teravih namazları kılınacağında "teravih namazına" şeklinde niyet edilmesi daha ihtiyatlı bir şekil olmaktadır.

Farz namazlarında hangi vaktin farz olan namazının belirlenmesi şart olmaktadır. Cemaat ile birlikte namaz kılınması halinde imama uymak için niyet edilmesi gerekmektedir. Ancak imamın, imamlık için niyeti şart değildir. Cemaatin içinde kadın bulunması halinde imamın onlara imam olmak için niyet etmesi gerektiği de belirtilmiştir.

Niyet Ne Zaman Edilir?

Niyetin tekbir ile birlikte yapılması efdal görülmüştür. Niyet ile tekbirin arasında namaz ile bağdaşmayan bir iş yapılmaması şartı ile tekbirden önce niyet edilebilir. Tekbir alındıktan sonra yapılan niyet için ise çoğunluk görüşü geçerli olmadığı yönündedir. Şafi mezhebine göre niyetin hemen tekbirden önce ya da tekbir ile birlikte yapılması gerekir.

Kaynak: https: //namaz.diyanet.gov.tr/