Namaz Kılmanın Mekruh Olduğu Vakitler Nelerdir? Namaz Hangi Vakitlerde Kılınmaz?

Müslüman, en önemli ibadet olan namaz hakkında bilgi sahibi olmak zorundadır. Bu kapsamda günün hangi vakitlerinde namazın mekruh olduğunu bilmek gerekir.

Namaz Kılmanın Mekruh Olduğu Vakitler Nelerdir?

Namaz ibadeti Müslümanların ilk sorguya çekilecekleri sorumlulukları olacaktır. Namaz, İslam'ın şartlarından birisi olup, günde 5 defa yerine getirilir. Bu namazlar farz namazlardır.

Farz Namazı

Allah'ın kullarından istediği ve günün belli vakitlerinde yerine getirilmesi zorunlu olan ibadettir. Bunun dışında nafile namazlar da vardır. Bu namazlar istihare namazı, şükür namazı gibi kulun özel istek ve arzusu için yalvarışı ya da nimetlere şükrünün ifadesidir.

Namaz hakkında Kuran'da pek çok ayet bulunmaktadır. Bu ayetlerden bazıları: "De ki; benim namazım, ibadetlerim, yaşamım ve ölümüm sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'adır." ( Enam Suresi, 162. Ayet ), "Onları namaza çağırdığınızda sizinle alay ederler. Çünkü onlar aklını kullanmayan bir topluluktur." ( Maide Suresi, 58.Ayet ), " Şayet korkarsanız, yürürken ve deve üstündeyken namaz kılın. Korkunuz geçtiğinde de Allah'ı, size öğrettiği gibi zikretmeye devam edin." ( Bakara Suresi, 239. Ayet ), "Namazı dosdoğru kılın ve Allah'tan korkun." ( Enam Suresi, 72.Ayet ) ( Diyanet işleri Başkanlığı, webdosya.diyanet.gov.tr/namaz,s.23 ) Hz. Muhammed ise namazı ömrünün sonuna kadar aksatmadan kılmıştır. Hz. Muhammed namaz için "gözümün bebeği namaz" ifadesini kullanmıştır. Sadece farz namazlarını değil mutlaka gece de nafile namazlarını eda ederek sahabeye ve tüm Müslümanlara örnek olmuştur.

Farz namazları günde 5 defa ve namaz vakti girdiğinde kılınır. Bunun dışındaki vakitlerin bazı dilimlerinde namaz kılmak mekruhtur. "Mekruh" sözcüğü Arapça kökenli olup anlamı İslam terminolojisinde "dince yasaklanmamış olmakla birlikte yapılmaması istenen" şeklindedir. Mekruh, günah kadar bağlayıcı olmasa da hoş görülmeyen, beğenilmeyen gibi bir mana içerir. Genel olarak farz namazları için öngörülen vakitlerde her bir namazı kılmak gerekir. Bu vakitlerin dışında namazların kılınması ise mekruh kabul edilmektedir.

Namaz Hangi Vakitlerde Kılınmaz?

Farz namazları olan sabah namazı, öğle namazı, akşam namazı, ikindi namazı ve yatsı namazının her birinin vakitleri vardır. Bu namazları öngörülen vakitlerde kılmak gerekir. Fakat bazı zaman dilimlerinde namaz kılmak mekruh sayılmıştır. Bu vakitler şunlardır:

Namazın mekruh olduğu bir zaman dilimi güneşin dik açı ile vurduğu zamandır. Güneşin tam tepe noktasında olduğu zamanda namaz kılmak mekruhtur.

Güneş doğduktan sonra, yükselene kadar ki vakit mekruh vakittir. Ortalama 40-50 dakika geçtikten sonra kerahet ya da bayram namazı kılmak vakti girecektir.

Akşam saatlerinde namaz kılmanın mekruh olduğu zaman dilimi ise şöyledir: Güneş gözleri kamaştıracak kadar sarardığından battığı ana kadar geçen süredir. Bu esnada yalnızca, o günün ikindi namazının farzı kılınabilir.

İmsak vaktinin girmesiyle birlikte sabah namazını kılmadan önceye kadar ki zamanda nafile namaz kılmak mekruhtur.

Sabah namazının farzını kıldıktan sonra güneşin doğumuna kadar nafile kılınmaz. Bu vakit de mekruhtur.

Cuma günü imam minbere çıkarken ve kamet getirilirken de namaz kılmak mekruhtur.

Kaynaklar: namaz.diyanet.gov.tr/namaz/

webdosya.diyanet.gov.tr/Namaz_İlmihali