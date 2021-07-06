Kaza Namazı Kılmanın Hükmü Nedir? Geçmiş Namazların Kazası Olur Mu
Namaz, tüm Müslümanlara farz bir ibadettir. Günün belirli vakitlerinde ve günde 5 defa olmak üzere kılınması şart olan namaz kadın erkek her Müslüman'a farzdır. Namaz kulun Allah'a teslimiyetinin göstergesidir. İnsanın Yaradan'a en yakın olduğu yalvarma ve yakarışının bir şeklidir. Namaz daha Hz. İbrahim'e öğretilen bir ibadettir. Hz. Muhammed, namaz ibadetinin ehemmiyetini hem kıldığı çok sayıdaki nafile ibadetleri ile göstererek hem de bu konuda tavsiyelerde bulunarak ifade etmiştir. "Dinin direği" ve Müslümanın ilk sorguya çekileceği namaz, son derece derin bir konudur. İşte kaza namazı kılmanın hükmü, geçmiş namazların kazası ve çok daha fazlasını sizler için derledik.
Namaz; İslam'ın şartlarından olup terk edilmemesi gerekmektedir. Kulun, Allah'a kulluk vazifesi olan namaz çok derin ve kapsamlı bir meseledir. Bu başlıklardan birisi de "kaza namazı" ve "geçmiş namazların kazası" meselesidir.
Kaza Namazı Kılmanın Hükmü Nedir?
Namaz, Müslüman kimsenin yerine getirmesi zorunlu ve terkinin olmaması gereken bir ibadetidir. Allah'u Teala, namaz kılan, namaza devam eden kullarını cenneti ile müjdelemektedir. Bunun için namaz için "namaz dinin direğidir" ifadesi kullanılır. Hz. Muhammed, sahabeye anne babaların çocuklarına namazı öğretmelerini emretmiştir. Vakti geldiğinde de namaz kılmalarını tavsiye ve takip etmelerini öğütlemiştir.
Müslüman'a farz olan namaz günde 5 kez kılınan namazdır. Sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı ve yatsı namazı olmak üzere olan bu namazlar abdest alınarak vakitleri girdiğinde kılınması zorunlu yani farz namazlardır.
Kaza namazı ise; kişi vakit namazını kılamamış ve bu vaktin dışında kılmışsa işte buna "kaza namazı" denir. Bir başka ifadeyle; vakit namazının vaktinin dışında kılınmasına "kaza etmek ya da kaza namazı kılmak" denmektedir. Kaza namazının en önemli şartı; vakit namazının bilinçli ve mazeretsiz olarak kazaya bırakılmamasıdır.
Vakit namazının bir sebeple zamanında kılınamaması durumunda "kaza edilmesi" dinimize göre farzdır. Vaktinde kılınamadığı için sorumluluktan kurtulmak olmaz, kaza edilir. Kaza namazları kaza edilecek namazın farzı ne şekilde ise o biçimde kılınır. Mesela; sabah namazının kazası "2 rekat farzı" şeklinde eda edilir.
Geçmiş Namazların Kazası Olur mu?
Kaza namazının kılınması için belirli bir vakit öngörülmemiştir. Kişi namaz ibadetine henüz başlamışsa ve sorumlu olduğu yaştan itibaren üzerinde yılların namaz borcu bulunmaktaysa bunu eda edebilir. Yani kaza etmek suretiyle geçmiş namazlarını kılabilir.