İstikbal-İ Kıble Nedir? Namazın Farzlarından İstikbali Kıble Anlamı

İslamiyet'te en başta namaz ibadeti olmak üzere bazı ibadet ve davranışlarda yönelmek zorunluluğu bulunan yön, yani Kabe.

İstikbal-i Kıble Nedir?

Müslüman bir insanın iman edip Kur’an'ı amellerde bulunması hayatın tüm manasını ifade eder. Gerçek bir Müslümanın ibadetini tam ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi için de bunları öğrenmesi, bilmesi ve uygulaması zorunludur.

Nasıl abdest alınmadan namaz kılınamaz ise bazı diğer şartlar eksik ise namaz yine kabul olmaz ya da eksik kalır. İşte her Müslümanın namaz kılacağı mekanda kıblenin yönünü araması bundandır. Şöyle ki; İslamiyet'te sahih bir namazın şartı, kişi nerede bulunursa bulunsun yüzünü Kabe'ye dönerek namazını eda etmek zorunluluğu vardır. Buna "istikbal-i kıble" denir. İstikbal-i Kıble; Mekke'de bulunan "Kabe-i Muazzama"ya yönelmek suretiyle namazı eda etmek anlamına gelmektedir.

Namazın Farzlarından İstikbali Kıble Anlamı

Namaz, İslamiyet'in temeli ve dinin direğidir. İslam'ın da 5 şartından biridir. Müslüman, namazını Kıble'ye yönelerek kılmak zorundadır. Bilindiği üzere Kabe; yeryüzünde yapılan ilk mabed ve Müslümanların da kıblesidir. "...Kıble; bir terimdir ve Arapça olan bu sözcük "yönelinen cihet ya da şey, yön" anlamına gelmektedir. Kutsal mekanlar ilahi bir işaretle belirlenmiştir. Kuran'da Hac Suresi'nin 22/26 ayetlerinde Kabe'nin yerinin Hz. İbrahim'e Allah tarafından gösterildiği bildirilmiştir..." ( Kaynak; DİB, webdosya.diyanet.gov.tr/namaz-ilmijhali, s,10-12 )

İstikbal-i Kıble; dünyanın her yerinden Müslümanların buraya yönelmeleri sebebiyle de önemlidir. İstikbal-i Kıble'nin gözetildiği bazı durumlar:

İstikabl-i Kıble namazın farzlarındandır. Gerek farz gerekse nafile namazlarda istikbal-i kıble gözetilir.

İstikbal-,i Kıble; ezan için de gözetilir.

İstikbal-i Kıble kamet'te de gözetilir.

İstikbal-i Kıble, cenazenin defni işleminde de gözetilir.

İstikbal-i Kıble adak, kurban ve hayvan kesiminde de gözetilir.

İstikbal-i Kıble; dua okunurken de gözetilir.

Kaynaklar: namaz.diyanet.gov.tr/namaz

webdosya.diyanet.gov.tr/namaz