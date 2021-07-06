Hüsuf Namazı Nedir Ve Nasıl Kılınır? Hüsuf Namazı Kaç Rekattır Ve Niçin Kılınır

Hüsuf namazı, ay tutulması gerçekleştiği zaman ezansız ve kametsiz olarak kılınan bir namaz olarak bilinmektedir. Peygamberimiz oğlu İbrahim öldüğü gün gerçekleşen güneş tutulması sonrasında, " Ay ve güneş Allah'ın varlığını ve kudretini gösteren alâmetlerdir. Bunlar hiç kimsenin ölümünden veya yaşamasından/doğmasından dolayı tutulmazlar. Ay veya güneş tutulmasını gördüğünüz zaman, açılıncaya kadar namaz kılın, dua edin" (Buhârî, “Küsûf”, 1, 15) şeklinde

Hüsuf Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Hüsuf namazı, ay tutulması gerçekleştiği esnada kılınması gereken bir namaz olarak bilinmektedir. Ay tutulması esnasında ezan okunmadan ve kamet getirilmeden toplu olarak kılınması gereken bir namazdır. Hüsuf naması en az iki rekat olarak kılınır. İmam her rekatta normal namazlardan daha uzun süreli olarak kıraat de durur. Namaz tamamlandıktan sonra ise imam cemaate dönük bir şekilde oturarak veya kıbleye doğru yönelerek ayakta dua eder. Hüsuf namazının cemaatle kılınmadığı durumlarda ise kişinin tek başına kılması da mümkündür.

Küsuf namazının kılınması sünnet olarak bilinir. Ancak hüsuf namazının sünnet olup olmadığı ile ilgili bir bilgi mevcut değildir. Aynı şekilde cemaatle kılınıp kılınmamasına dair bir bilgi de bulunmamaktadır. Bu yüzden bu oldukça tartışmalı bir konudur. Hüsuf namazı, Ebu Hanife ve Malik'e göre sünnet değildir. Kılacak olan kişiler hüsuf namazını iki rekat olarak kılabilir. Kılınacağı zaman cemaate gerek duyulmaksızın kişi tek başına hüsuf namazını kılabilir.

Hüsuf Namazı Kaç Rekattır ve Niçin Kılınır?

Hüsuf namazı kılınırken en az iki rekat olarak kılınması gerekmektedir. Mezheplere göre hüsuf namazının sünnet olup olmadığı tartışmalı bir konu olarak ifade edilebilir. Şâfiî ve Ahmed b.

Hanbel'e göre ise hüsuf namazının kılınması sünnettir. Aynı zamanda da cemaatle kılınması gerekir. Hüsuf namazı, ay tutulması gerçekleştiği zaman kılınan bir namazdır. Doğal afetler meydana geleceği zaman etkilerinin hafif olması için, cana ve mala zarar gelmemesi için dua edilerek namaz kılınır. Hüsuf namazı da ay tutulması gerçekleşeceği zaman kılınması gereken bir namazdır. İki rekat olarak kılınması gerekir. Hüsuf namazı kılınacağı zaman ezan okunmasını beklemek gerekmez.

Hüsuf namazının ay tutulması gerçekleştikten sonra kılınması uygun görülmüştür. Kişi, hüsuf namazını tek başına iki rekat veya dört rekat olacak şekilde de kılabilir. Hüsuf namazının en az iki rekat kılınması gerekmektedir.

Hüsuf Namazı Nasıl Kılınır?

Hüsuf namazı kılmak isteyen kişilerin öncelikli olarak hüsuf namazı kılmak için niyet etmeleri gerekmektedir. Niyet ettikten sonra ise Allahü Ekber diyerek namaza başlamaalrı gerekir. İlk rekatta Sübhaneke, Fatiha suresi ve Kuran da geçen bi ayet okunur. Sonrasında rükuya gidilir. Rüku da üç defa 'Subhane rabbiyel azim' denildikten sonra Semiallahü limen hamideh denilerek tekrar doğrulunur. Sonrasında ise Rabbene lekel hamd denilir. Hemen arkasından ise Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir. Secde de ise üç kere 'Subhane rabbiyel ala ' denilir. Allahu Ekber denilerek oturulur ve Allahu Ekber denildikten sonra tekrar secdeye gidilir. Secde de üç kere 'Subhane rabbiyel ala ' denilir. Böylelikle ilk rekat bitirilir ve ikinci rekatı kılmak için tekrar kalkılır.

Kıyam da dururken Fatiha suresi okunur. Hemen ardından ise Kuran'dan bir sure okunur. Okunduktan sonra ise rükuya gidilir. Rüku da üç defa 'Subhane rabbiyel azim' denildikten sonra Semiallahü limen hamideh denilerek tekrar doğrulunur. Sonrasında ise Rabbene lekel hamd denilir. Hemen arkasından ise Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir. Secde de ise üç kere 'Subhane rabbiyel ala ' denilir. Allahu Ekber denilerek oturulur ve tekrar Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir. Secde de üç kere 'Subhane rabbiyel ala ' denilir. Sonrasında ise son oturuş yapılır.

Son oturuşta ise ettehiyyatü duası okunur. Sonrasında Salli ve Barik duaları okunur. Arkasından ise Rabbena duaları okunur. Son olarak ise önce sağ tarafa Esselamü aleyküm ve rahmetullah denilir. Sonrasında ise sol tarafa dönerek, Esselamü aleyküm ve rahmetullah denilir. İki rekat namaz bu şekilde tamamlanmış olur.

Hüsuf Namazı Hakkında

Hüsuf namazı, ay tutulması gerçekleştikten sonra kılınması gereken bir namaz olarak bilinmektedir. Hüsuf namazı kılınması farz olan bir namaz değildir. Sünnet olup olmadığı ise mezheplere göre farklılık göstermektedir. Hüsuf namazı kılınacağı zaman en az iki rekat olarak kılınması gerekir. Kişi hüsuf namazını tek başına kılabileceği gibi cemaatle de kılabilir. Ay tutulması başladıktan sonra bitene kadar ibadetle meşgul olunması da tavsiye edilir. Namaz kılınarak ve dua edilerek bu sürecin ibadetle geçirilmesinin uygun olduğu söylenebilir.

Kaynak: Diyanet