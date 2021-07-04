Ezan Nedir, Neden Ve Nasıl Okunur? Ezan Sözleri Ve Anlamları

Ezan İslami açıdan büyük öneme sahip bir çağrı yöntemidir. Müslüman olan herkesin ezan okunduğunda dinlemesi ve ezana hürmet edilmesi hadislerde bildirilmektedir. Ezan okunan bölgede İslam’ın varlığını ve orada Müslümanların yaşadığını işaret eden önemli sembol olarak yer almaktadır. Ezan aynı zamanda hadislerde duanın kabul olduğu an olarak bilinmektedir. Ezan okunduğunda dua ve zikir yapılması kötülüklerden ve boş işlerden uzaklaşılması gerekmektedir.

Ezan Nedir? Ezan Neden ve Nasıl Okunur?

Ezan ve kamet farz namazların sünnetlerindendir. Farz namazlara çağrı için ezan okumanın dayanağı Kitap ve sünnettir. Ezan konusunda Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur;

“Namaz vakti geldiğinde içinizden biri ezan okusun. ”buyurmuştur. (buhari)

(Kaynak; diyanet)

Namaz Mekke döneminde farz kılınmakla beraber ezan hicretten sonra uygulamaya konulmuştur. Medine’ye hicretten sonra Mescidi Nebevinin inşası tamamlanıp düzenli olarak namaz kılınmaya başlanınca Hazreti Peygamber (s.a.s.) vakitlerin girdiğini duyurmak için ne yapılabileceğini arkadaşları ile görüşmüş o esnada Hazreti Peygambere vahiyle ve içlerinde Hz Ömer ve Hz Abdullah’ın da içlerinde bulunduğu sahabilere rüyalarında bu günkü ezanın şekli öğretilmiştir. (Kaynak; diyanet)

Ezan namaz vakitlerinin geldiğini ilan etmek için okunan sünneti müekkede olan bir ibadettir. Ezan İslam dini için namazın kılınması gereken zaman aralığını belirten bir çağrı olmasının yanında içerisinde geçen kelimelerin manasında ise dua ve zikir ifade etmektedir.

Ezan İslam’ın şiarı olup (sembolü) müekked bir sünnettir. Ezan aracılığıyla halka hem namaz vaktinin girdiği ilan edilmekte hem de Allah'ın eşsiz büyüklüğü Hazreti Peygamberin onun kulu ve elçisi olduğu ve namazın kurtuluş yolu olduğu ilan edilmektedir. (Kaynak; diyanet)

Ezan ezanı okumakla görevli müezzin yani ezan okuyan kişi tarafından okunur. Ezan vakti her bölge için ayrı şekilde belirlenen namaz vaktinde okunmaktadır. Ezan okumak için okunan kelimelerin Arapça okunması ve telaffuzunun en iyi şekilde yapılması gerekmektedir. Ezan okunurken belirlenen kural ve kaideler çerçevesinde ezan okunmaktadır.

Ezan Sözleri ve Anlamları

Ezan sözleri önceden belirlenmiş ve her yerde aynı şekilde okunan sözlerdir. Ezan sözlerinin Arapça okunuşu şöyledir;

Allahu Ekber, Allahu Ekber.

Allahu Ekber, Allahu Ekber.

Eşhedü En La ilahe illallah, Eşhedü En La İlahe illallah.

Eşhedü Enne Muhammeden Rasulullah, Eşhedü Enne Muhammeden Rasulullah.

Hayye Ales Salah, Hayye Ales Salah.

Hayye Alel Felah, Hayye Alel Felah.

Allahu Ekber, Allahu Ekber.

La İlahe İllallah.

Ezan sözlerinin Türkçe anlamı şöyledir;

Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür.

Allahtan başka ilah olmadığına şahadet ederim. Allahtan başka ilah olmadığına şahadet ederim.

Muhammedin Allah’ın elçisi olduğuna şahadet ederim. Muhammedin Allah’ın elçisi olduğuna şahadet ederim.

Haydin namaza, haydin namaza.

Haydin kurtuluşa, haydin kurtuluşa.

Allah en büyüktür. Allah en büyüktür.

Allahtan başka ilah yoktur.

Ezan bittiği zaman ise ezan duası yapılması Hazreti Peygamberin şefaatine mazhar olmak için onun öğrettiği ezan duasını okumak tavsiye edilmektedir.

Ezan duasının Türkçe okunuşu şöyledir; Allahümme Rabbe hazihid davetit taamme vesselatil kaime ati seyyidina Muhammeden el vasilete vel fazilete vedderecetel rafia vebashü megamen Mahmudenillezi veaddeh. İnneke la tuhliful miad.

Ezan duasının Türkçe anlamı; ey bu mükemmel davetin ve kılınacak namazın vakti olan Allah’ım! Muhammed’e sana yaklaştırıcı her türlü vesileyi ihsan et, onu faziletlerle donat. Onu Kuranı Kerimde vaad ettiğin övgü makamına yücelt. Şüphesiz ki sen sözünden dönmezsin. (Amin)

Ezan okunur okunmaz dua etmek ve salavat getirmek ise duaların kabulüne vesile olan faziletlerdendir. Ezan okunduğunda ezanı dinlemek ise çok faziletli amellerde sayılmaktadır. Ezan müekkede sünnet olduğu için bir bölgede belirli sayıda kişinin arasında bir kişinin okuması yeterli görülmektedir. Ezan okurken sünnete uygun olarak okumak çok hızlı veya çok yavaş değil tam ve düzgün okumak gerekmektedir. İslam dininde namazın önemi büyük olduğu için ezanın önemi de büyüktür.

Kaynak: Diyanet

Ezan ve Kamet Nedir? Ne Zaman ve Nasıl Meşru Kılınmıştır?

Ezan ve kamet farz namazların sünnetlerindendir. Farz namazlara çağrı için ezan okumanın dayanağı Kitap ve Sünnettir.

Kaynak: Diyanet