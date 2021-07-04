Cuma Namazının Şartları Nelerdir? Cuma Namazının Vücub Ve Sıhhat Şartları

Cuma günleri, Müslümanların bir arada ve cemaatle birlikte ibadetlerini gerçekleştirdikleri özel bir gündür. Cuma namazı da İslami bilgilenme ve bilinçlendirmeye vesile olan bir ibadet olarak ifade edilebilir. Peygamberimizin bir hadisinde belirttiğine göre Cuma günü insanların üzerine güneş doğan en hayırlı gün olarak ifade edilmiştir. Cuma gününün toplu bir şekilde ibadet edilmesi için özel bir yerinin olduğu söylenebilir.

Cuma Namazının Şartları Nelerdir?

Cuma namazının Müslümanlar için önemi oldukça büyüktür. Öyle ki '“Allah, tembellik ve gevşeklik ederek, önemsemeyerek üç cuma namazını terk eden kimsenin kalbini mühürler.” Bu yüzden kişinin cuma namazını terk etmemesi gerekmektedir. Cuma günü Müslümanlar için mübarek bir gün olarak ifade edilmiştir. Cuma günün de kişinin boy abdesti alması gerekir. Aynı zamanda ağız ve diş sağlığına dikkat etmesi ve güzel kokular sürmesi de gerekmektedir. Cuma namazı; öğle namazı vaktinde cemaatle birlikte kılınan bir namazdır. Cuma namazı iki rekatlı olarak kılınan bir farz-ı ayn namazı olarak ifade edilebilir.

Cuma namazını kıldıktan sonra aynı gün içerisinde öğle namazı kılınmasına gerek kalmaz. Cuma namazının farz olması; kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Sevgili peygamberimiz Cuma namazının önemini birçok kez belirtmiştir. Aynı zamanda peygamberimiz Cuma namazını sebepsiz olarak terk etmenin büyük bir günah olduğunu da belirtmiştir. Cuma namazı, peygamberimizin döneminden itibaren farz kılınmış olan bir ibadettir. Cuma namazının farz olması ile ilgili olarak herhangi bir çelişki bulunmamaktadır.

Cuma namazının farz olabilmesi için bir takım şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Cuma namazının şartları iki farklı başlık altında incelenmektedir. Cumanın farz olmasının şartları olarak ve cumanın sahih olmasının şartları olarak ifade edilebilir. Cuma namazının birine farz olması için bir takım şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Cuma namazının farz olması için;

Kişinin; Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına erişmiş olması gerekir.

Sağlıklı olması gerekir.

Hür olmayan kişiler cuma namazı kılmakla yükümlü değildir. Bu yüzden kişinin hür olması gerekir.

Mukim olmak gerekir. Yani bir kişinin cuma namazından sorumlu olması için cuma namazı kılınan bir yerde yaşamaları gerekmektedir.

Erkek olmak gerekir. Kadınlara, çocuklara ve hasta olan kişilere farz değildir. Ancak kılmak isteyen kadınlara da bir esneklik sunulmuştur. Vakit bulan kadınlar camiye giderek cuma namazı kılabilir.

Aynı zamanda cuma namazına gidecek olan kişinin canının, malının ya da namusunun tehlikede olacağı bir durum oluşursa cuma namazına gitmek farz değildir.

Cuma Namazının Vücub ve Sıhhat Şartları

Cuma namazının geçerli olması için bir takım şartlar bulunmaktadır. Cuma namazının şartları;

Vakit,

Cemaat,

Camii,

İzin ve

Hutbe olarak ifade edilebilir.

Cuma namazının, cuma günü öğle namazı vaktinde kılınması gerekmektedir. Aynı zamanda da cuma namazı kişinin tek başına kılabileceği bir namaz değildir. Cemaat ile birlikte kılınması gerekmektedir. Cuma namazı birden çok camide kılınabilir. Namazın bir camide veya namazgahta kılınması gerekmektedir. Yetkili bir kişi tarafından camilerde cuma namazı kılınması için izin verilmesi de gerekmektedir. Son olarak cuma namazının geçerli olmasındaki şartlardan birisi de hutbe okunması olarak ifade edilebilir. Hutbe birilerine hitap etmek manasına gelen bir kelimedir.

Kaynak: Diyanet