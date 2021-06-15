Akşam namazını sünnetinin kılınışı ve ne zamana kadar kılınması gerektiğini öğrenerek namaz ibadetini doğru şekilde yapmak mümkün olmaktadır.

Akşam Namazının Sünneti Ne Zamana Kadar Kılınabilir?

Akşam namazı kılınışında diğer namazlardan farklı olarak sünnet bölümü farz bölümünden sonra kılınmaktadır. Akşam nazında farzın önce kılınarak sünnetin sonra kılınmasının hikmeti olarak akşam namazı günün bittiği ve gecenin başladığı bir vakit olmasından dolayı kıyamet gününde kıyamet kopması anının akşam vakti girdiğinde olacağı ve farzı kılmak bu nedenle önce olduğu hadislerde beyan edilmektedir. Bu nedenle akşam namazı kılınmasında acele edilmesi gerekmektedir.

Akşam namazının en son kılınacağı vakit güneşin batmasından sonra ufukta kalan aydınlık kayboluncaya kadar devam etmektedir. Bu konuda kolaylık olması için yatsı namazı vakti girene kadar akşam namazını eda etmek mümkün olmaktadır.

Akşam namazında sünnet bölümünün farz bölümünden sonra kılınması gereği neticesinde namazın bölümleri arasında bekleme yapılmamasına önem verilmek gerekmektedir. Akşam namazı vakti akşam ezanı okunduğu esnada vaktin girilmesiyle hemen kılınması birçok hadiste yer alan özellikte olmaktadır. Akşam namazının önemi günün bitişinde amellerin yazılması esnasında farz namazı kılarken yani farzı eda ederken olması Allahu Tealanın affına ve mağfiretine ermeye vesile olacağından hemen kılmak oldukça faziletli olmaktadır.

Akşam ezanı okunduğunda namaz vakti içerisinde öncelikle kılınması mümkün olmadığında yatsı ezanı okunana kadar akşam namazından bir rekata bile yetişilse namazın tamamı yani sünneti de kılınmalıdır.