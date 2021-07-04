Abdest Duaları Nelerdir? Abdest Alırken Okunacak Dualar Arapça Okunuşu Ve Türkça Anlamı

Namazı öğrenmek, şartlarını yerine getirerek terk etmeden namaza devam etmek Müslümanlara farzdır. Namaz için şartlardan birisi de abdest almak, abdestli bulunmaktır.

Abdest Duaları Nelerdir?

Müslümanın en önemli vazifesi ömür boyu namazı kılmaktır. Namaz, kadın erkek her Müslüman için farz olan bir ibadettir. Şartlarını taşıyan ve mükellef olan bir Müslüman namaz kılabilmek için ayrıca abdestli olmak zorundadır.

Abdest sözcüğü Farsça olan "ab" yani su ve "dest" yani el sözcüklerinden oluşmaktadır. Abdest, namaz gibi belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı organları yıkayıp, bazılarını mesh etme yoluyla yaptıkları arınma ve temizliktir. Namazın şartlarından birisi abdesttir. Yani abdest, namazın farzlarındandır. Abdest alınmadan ya da abdestsiz olarak kılınan namaz geçersizdir. Cebrail, Hz. Peygamber'e namaz kılmasını öğretmek üzere geldiğinde ilk önce abdest almasını göstermiştir. Yani abdest, namaz ile beraber farz kılınmıştır.

Abdest, yani belirli uzuvları, organları yıkamak ve mesh etmektir. Abdest alınırken bazı duaları okumak da sünnettir. Abdestin aşamalarına göre bazı duaların okunmasını müellifler tavsiye etmektedirler. Abdest alınırken neler yapılması gerektiğini aşama aşama izah etmek gerekirse:

Abdest alacak kimse önce niyet eder. Abdeste başlarken, "Niyet ettim, Allah rızası için abdest almaya" denilerek niyet edilir.

"Euzu Billahimineşşeytanirracim, Bismillahir Rahmanir Rahim" denir.

Bundan sonra 3 defa eller bileklere kadar yıkanır. Bu sırada bir elin parmakları diğer elin parmakları arasına geçirilerek hilal edilir.

Daha sonra ağzın yıkanmasına geçilir. Bunun içi de sağ el ile 3 defa ağza su verilerek ağız çalkalanarak yıkanır.

Ağız yıkandıktan sonra bu kez sol el ile burun temizlenir. Bu işlem şöyle yapılır. 3 defa sağ el ile buruna su çekilir. Fakat sol el ile sümkürülerek burun temizliği gerçekleştirilir.

Bu işlemden sonra yüzün yıkanmasına geçilir. Yine 3 defa yüz yıkanır. Bu yıkama işlemi de şöyle yapılır. Avuçlara su alınıp, alından çene altına öte yandan şakaklara kadar 3 kez yüz yıkanır.

Yüzün yıkanmasından sonra ellere geçilir. Önce sol el ile sağ kol dirsek ile beraber 3 kez yıkanır.

Daha sonra da sağ el ile sol kol dirsek ile beraber 3 kez yıkanır.

Ellerin yıkanması tamamlandıktan sonra, eller tekrar yıkanır ve başın 1/4'ü mesh edilir. Mesh etme işlemi şöyledir. Islak elle başın üst kısmına dokunulur.

Sonra kulakların yıkanmasına geçilir. Kulakların arkası da mesh edilir.

Her iki elin dış yüzü ile ense mesh edilir.

Bundan sonra ayakların yıkanmasına geçilir. Topuklarla birlikte sağ ayak ve sol ayak 3 kez yıkanır.

Abdest Alırken Okunacak Dualar Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Abdest alırken bazı farz ve sünnetlere dikkat etmek gerekir. Yine abdest alırken her bir uzvun yıkanması esnasında okunan bazı dualar bulunmaktadır. Bu dualar şöyledir: Eller yıkanırken: "Elhamdülillahillezi ce'alel mae tahuren ve cealel İslame nura." eller yıkanırken okunur ve anlamı "Suyu temizleyici İslam'ı nur kılan, Allah'a hamd olsun. Ağız yıkanırken de "Allahümme. Esgıni min havzı nebiyyike kesen la ezmeu badehu ebeda." duası okunur. Anlamı şöyledir: "Ey Rabbim. BanaPeygamberinin havzından bir kase içir ondan sonra hiç susamayayım."

Kaynaklar: namaz.diyanet.gov.tr/namaz-rehberi.htmlwebdosya.diyanet.gov.tr/namaz