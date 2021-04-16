Küfür etmek orucu bozar mı? Diyanet'ten açıklama

Küfür etmek orucu bozar mı sorusu pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Ağızlarından yanlışlıkla çıkan kötü söz veya küfür dolayısıyla oruç ibadetlerinin sıkıntıya girip girmediğini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Peki, Küfür etmek orucu bozar mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

KÜFÜR ETMEK ORUCU BOZAR MI?

İslam inancına göre küfür ve benzeri hakaret içeren kötü sözler, kötü ahlakın göstergesidir. Bu nedenle oruçlu olana veya olmayana diye ayırmadan herkese haram kılınmıştır. Küfür ve kötü sözün oruca etkisiyle ilgili farklı yaklaşımlar mevcuttur ancak Ebu Hüreyre’den nakledildiğine göre, Resulullah bu konuyla ilgili şöyle buyurmuştur: "Yalanı ve yalana göre hareket etmeyi terk etmeyenin yemeyi içmeyi bırakmasına Allah’ın ihtiyacı yoktur." Buyurmaktadır. Oruçlunun yalandan, yalancı şahitlikten, iftiradan, dedikodudan, kötü söz ve davranışlardan uzak durması, orucun en önemli adabındandır. Dedikodu, gıybet gibi fiiler, aslında hiçbir zaman Müslüman’a yakışmaz. Müslüman, dürüsttür, dosdoğrudur. O, gönül kırmaz, küs durmaz. Yüce Allah gıybet etmeyi, insanın ölü kardeşinin etini yemesine benzetir. Gıybet, genel olarak günah olsa da oruçluyken gıybet etmek daha kötüdür. Zira gıybet, orucun bereket ve sevabını siler. Pek çok alim gıybetin orucu bozmayacağını kabul etse de İbn Hazm gibi bazı alimler oruçlunun gıybet etmesi halinde orucunun bozulacağını bile söylemiştir.