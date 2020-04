Hasbünallahü Ve Nimel Vekil Ne Demek? Fazileti Ve Türkçe Anlamı

Kuran’da birçok dua geçmektedir. Bu dualardan bazıları peygamberlerin yapmış oldukları dualardır bazıları da Allah’ın nasıl dua edileceğini belirttiği dualardır. Kuran’da geçen dualardan biri de Hasbünallahü ve nimel vekil duasıdır.

Hasbünallahü ve Nimel Vekil Ne Demek?

Hasbünallahü ve nimel vekil duası; Allah bize yeter, O ne güzel vekildir demektir. Bu hem bir dua hem de bir zikirdir. İnsanların yaptıkları her işte, başlarına gelen her türlü sıkıntıda, başlanacak her bir işte Allah’ı vekil kılmak bu dua ile mümkündür. Allah’ın vekilliği ile işler yoluna girer ve kolaylaşır. Sıkıntılar Allah’ın vekilliği ile geçecektir. Her insan her gün bu zikri yapmalıdır.

Hasbünallahü ve Nimel Vekil Fazileti ve Türkçe Anlamı

Hasbünallahü ve nimel vekil Türkçe anlamı: Allah bize yeter, O ne güzel vekildir.

Hasbünallahü ve nimel vekil faziletleri ise saymak ile bitemeyecek kadar çoktur. Gün içerisinde en az 100 defa okunması kişinin sıkıntılarından bir an önce kurtulmasına ve dualarının kabul olunmasına vesile olur. Kişinin içinden çıkamadığı, kendisini çaresiz hissettikleri bir durum içerisinde olduklarında kişi Allah’ı bu dua ile vekil kılarak sıkıntısını Allah’a havale etmelidir. Hazreti Muhammed (s.a.v.)’in bir hadisi rivayet edildiğine göre; sizlerden herhangi biri düşmanla karşılaşma, bela, dert, sıkıntı, sorun, keder, elem gibi karşılaştığı büyük bir olayda Hasbünallahü ve nimel vekil duasını okuyun. Allah içine düşmş olduğunuz bu durumdan sizi uzaklaştıracaktır demiştir. Bunun yanında Hazreti Muhammed (s.a.v.) 99 defa Hasbünallahü ve nimel vekil duasını edip yüzüncü seferde ise sonuna Nimel Mevla ve nimen nasıyr şeklinde ilave yapınız buyurmuştur. Hasbünallahü ve nimel vekil sözünü Nemrut tarafından ateşe atılan İbrahim (a.s.) söylemişti ve ateş kendisini Allah’ın izni ile yakmamıştı. Bir kişi zalimlerin zulmünden, tüm şerlerden korktuğu vakit Hasbünallahü ve nimel vekil deyip Allah’a sığındığında Allah o kimseyi korur.