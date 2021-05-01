Er-Rezzak Ne Demek? Er Rezzak Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Rezzak Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Er-Rezzak Esma-ül hüsna'da yer alan isimlerden birisi olup Allah'ın yaratmış olduğu bütün kullarının rızkına kefil olduğunu söyler. Bu da demek oluyor ki Allahu Teala yaratmış olduğu bütün kullarının ihtiyaçlarını karşılama ve onların rızkına kefildir.

Er-Rezzak Ne Demek?

Er-Rezzak kelime anlamı itibariyle rızka kefil olan ve onu veren şeklinde tabir edilebilir. Er-Rezzak ismi Kur'an-ı Kerim’in Hud suresinde yer alır. Bu Esma'nın faziletlerini anlamak ve daha iyi kavrayabilmek için başvurulabilecek en iyi kaynaktır.

Er Rezzak Esması Türkçe Anlamı

Dünya üzerinde var olan ve kazanılabilecek bütün rızıklar Allah’ın izniyle kullara verilir. Er-Rezzak esması da bu durumu tam olarak açıklayıp dileyen herkesin Allah'ın izniyle istediği her şeye sahip olabileceği anlamına gelir. Ayrıca Er-Rezzak Allahu Teala'nın yaratmış olduğu bütün kullarını rızık bakımından gözettiği anlamını da taşıyor. Bir diğer deyişle Allah Teala bütün kullarının ihtiyaçlarını karşılayıp onların rızkına kefildir.

Er Rezzak Zikrinin Fazileti ve Faydaları

Esma-ül Hüsna'da yer alan her isimde olduğu gibi Er-Rezzak da faziletli zikirler arasında yer alır. Sabah namazından sonra çekilen Ya Rezzak zikri haneye bereket getirir. Er-Rezzak zikrine devam eden kimselerde bir süre sonra zihin açıklığı gözlenir. Özellikle ilmi konularla ilgilenen kimselerde bu durum daha fazla etkisini gösterir. Sadece maddi anlamda değil aynı zamanda manevi yönden de sıkıntılardan kurtulmak için Er-Rezzak Esması oldukça etkilidir.