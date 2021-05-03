El-Vehhab Ne Demek? El Vehhab Esması Türkçe Anlamı Ve Zikrinin Fazileti

El-Vehhab, Allah'ın 99 esmasından birisidir. Bu esmaları belirli sayıda ve sürekli zikretmek tavsiye olunur. Manevi yönden güç veren bu güzel sıfatları anlayarak zikretmekte büyük yarar vardır.

El-Vehhab Ne Demek?

Allah' u Teala' nın El-Vehhab isminin anlamı Kuran' da açıklanmıştır. İhsanı bol, çok fazla ihsanı bulunan, karşılıksız hibeler veren anlamlarına gelen El-Vehhab isminin zikrini sürdürmek çok faydalıdır.

Kuran' da El-Vehhab esmasının geçtiği birçok ayetler vardır. " Ey Rabbimiz! Bize ihsan buyurduğun hidayetten akabinde kalplerimizi Haktan saptırma. Bize kendi katından rahmet ihsan eyle! Şüphesiz k; Sen bol ihsan sahibisin" ( 3,8) ayeti bunlardan birisidir.

El- Vehhab Esması Türkçe Anlamı

El-Vehhab isminin anlamı; bolca veren, karşılıksız ihsanda bulunan demektir. Yarattıklarına bolca veren, karşılıksız nimetler sunan. İhsanı bol ve sonsuz olan anlamlarına gelmektedir.

El-Vehhab Zikrinin Fazileti ve Faydaları

El-Vehhab zikrinin günü cumadır. Bu esmanın zikir sayısı 14' tür. Zikir saati ise zühredir. Yani sabah gündoğdu vaktidir. İkindisinin son vakti ve akşam namazından bir saat sonraki vakittir. Yine gece yarısından sonrada zikir vaktidir. Bu zikrin faydaları ve fazileti şöyle sıralanabilir:

l El-Vehhab zikri günlük 196 kez çekilir.

l Bu esma El-Vehhab ya da Ya Vehhab şeklinde çekilir. Esasında günün her vaktinde çekilebilir. Esma çekildikten sonra eller semaya kaldırılır istekler ve dilekler Yüce Allah'a huşu içerisinde arz edilir.

l Ya Vehhab ismi sürekli zikredilirse kişinin rızkı artar. Maddi sıkıntılarından kurtulup refaha erer. İnsanlara karşı güçlü ve heybetli görünür. Dua edilirken 7 defa zikir olunursa duanın kabulüne vesile olur inşallah.