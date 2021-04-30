El-Mukaddim Ne Demek? El Mukaddim Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Mukaddim Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Tevhid inancında da önemli bir yere sahip olan kadim ismi, Allah'ın öncesiz ve sonrasız olduğunu zikretmek için okunur. Çünkü Allah, zamandan ve mekandan münezzehtir. Her zaman her yerde olan yaratıcı, kullarının tüm yaptıklarından haberdardır.

El-Mukaddim Ne Demek ve Nedir?

El Mukaddim isminin iki anlamı vardır.

1- Allah'ın başlangıcı yoktur. O öncesizdir. Her şeyden önce o vardı, Onun dışındaki her şey fanidir.

Rahman Suresinin 27. ayetinde yalnızca Allah'ın baki kalacağı, yaratılmışların fani olduğu buyurulur. İnsan ancak fani bir varlık olduğunu kavradığında Allah'a yakınlaşır. Çünkü dünyanın da kendisi gibi gelip geçici olduğunu bilir.

2- Dilediğini öne alan, başa getiren, veli kılan.

El- Mukaddim isminin ikinci anlamı da Allah'ın yarattıkları arasından dilediğini seçip onu diğer insanlardan üstün kılmasıdır. İnsanlık aleminin en üst mertebesinde peygamberler yer alır. Onlar Allah tarafından seçilmiş ve nebilikle görevlendirilmiştir.

Peygamberlerden sonra en yüksek mertebede olan evliyalar, din alimleri ve şehitlerdir.

El-Mukaddim Esması Türkçe Anlamı

El- Mukaddim esması, yaratıcının dilediği insanları öne alması, onları diğer insanlara rehber kılması demektir. Çünkü Allah, kullarının tüm yaptıklarından haberdardır. Hangisinin salih amel işleyip günahlardan uzak durduğunu, hangisinin nefsinin isteklerine uyduğunu bilir.

El-Mukaddim Zikrinin Fazileti ve Faydaları

Allah'a şükretmek ve yalnızca Ona sığınmak için sık sık El-Mukaddim ismi zikredilmelidir. Hayrın da şerrin de Allah'tan geldiğini bilen kullar, sabredip her şeye razı olup El Mukaddim zikri, mümin kulların imanını tazeler ve onları kazalardan, belalardan korur.