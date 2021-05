El-Müheymin Ne Demek? El Müheymin Esması Türkçe Anlamı Ve Zikrinin Fazileti

El-Müheymin, Kuran' da birçok yerde geçmektedir. El-Müheymin isminin geçtiği sureye bir örnek Buruc Suresinin 9. ayetidir. Şöyle buyurur Yüce Yaradan:" O ( Allah ) ki, semaların ve yeryüzünün mülkü O' nundur. Ve Allah her şeye şahittir."

El-Müheymin Ne Demektir?

El-Müheymin; her şeyi görüp gözeten, her mahlukun yaptığından ve durumundan haberdar olan demektir. Kainattaki tüm işleri düzenlemekte ve yönetmekte olan kudret demektir. Kullarını koruyan ve gözeten Yüce Allah her şeyi muhafaza eden ve her şeye şahitlik eden sonsuz kudrettir.

El-Müheymin Esması Türkçe Anlamı

Ya Müheymin zikrinin Hz. Yunus' un zikri olduğu söylenir. Bu esmanın anlamı şöyle tarif edilmektedir. Dünyada kendisine iman ve itaat edilip ayrıca güzel işler yapanlara da ahirette tam ve eksiksiz bir biçimde mükafat verecek olan büyük kudret, Yüce ve mutlak güç Allah'ındır.

El-Müheymin Zikrinin Fazileti ve Faydaları Nelerdir?

El-Müheymin esmasının ebced değeri 145 olup zikir günü ise perşembedir. Bu esmanın zikir saati ise müşteri, yani sabah güneş doğarken ve ikindi sonrası ile gece yarısıdır. El-Müheymin zikrine devam etmenin fazilet ve yararlarından bazıları şunlardır:

l El-Müheymin esmasının zikrine devam eden kimseye manevi sırlar açılır ve bilmediği ilimlere ve dahi sırlara erer.

l Rivayet edilir ki; Hz. Yunus balığın karnında bu esmanın zikrine devam ettiği için kurtulmuştur.

l El-Müheymin esmasının zikrine devam eden bir kimse dileklerine kavuşur.

l El-Müheymin esmasına gusül abdestinden sonra devam eden, 100 kez zikreden kişinin izzet ve şerefi artar ve dilekleri yerine getirilir.

l Huşu ve iman ile bu esmayı günde 100 defa okumak, kişinin kalbini nurlandırır.

l Günlük 145 defa " Ya Müheymin Celle Celalühü" esmasına devam eden kişinin kalbine çeşitli ilhamlar doğar.

l El-Müheymin esmasının zikrine düzenli bir şekilde devam eden kişinin her türlü sıkıntı ve bunalımı gider.