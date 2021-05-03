El-Kuddüs Ne Demek? El Kuddüs Esması Türkçe Anlamı Ve Zikrinin Fazileti

Kuddüs kelimesi kutsal sözcüğü ile aynı kökten türemiştir. Esmaül Hüsna'da yer alan diğer isimler gibi El- Kuddüs esmasının da birden fazla anlamı vardır.

El- Kuddüs Ne Demek ve Nedir?

El-Kuddüs kelimesinin ilk anlamı kutsal ve mübarektir. Her türlü noksanlıktan münezzeh olan Allah'ı anarken bu isim zikredilir.

El- Kuddüs Esması Türkçe Anlamı

El- Kuddüs esmasının kutsal dışında iki farklı anlamı daha var. Bunlardan ilki kullarını, hem maddi hem de manevi kirlerden arındıran demektir. Örneğin abdest almak bizi maddi kirlerden arındırır. Kişinin mal mülk hırsından uzak durması ya da dedikodu yapmaması ise manevi kirlerden temizlenmesi anlamına gelir.

Bakara Suresinin 222. ayetinde de ''Allah, temiz olanları sever'' yazılıdır. Namaz kılmak için abdest almak nasıl farz ise, Allah'ın sevdiği kullardan biri olmak için de kalbi temiz tutmak şarttır.

El Kuddüs esmasının diğer anlamı hata yapması mümkün olmayandır. Allah, her şeyi hiçbir örneği olmadan, kusursuz bir şekilde yaratmıştır. Ona eksiklik ve hata isnat edilemez. Hata ve günah gibi kavramlar insana mahsustur. Bunlardan arınmak için de hem bedeni hem de kalbi temiz tutmak gerekir.

El- Kuddüs Zikrinin Fazileti ve Faydaları

El - Kuddüs esmasını zikreden kullar, kötü düşüncelerden, fitne fücurdan ve günahlardan uzak durur. Maneviyatı güçlendirmek ve imanı tazelemek için de El Kuddüs esmasının sık sık zikredilmesi gerekiyor.