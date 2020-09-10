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Dualar
Haber Giriş: 10.09.2020 - 13:27 | Son Güncelleme:

Salli Barik duası Türkçe ve Arapça okunuşu - Allahümme Salli ve Allahümme Barik duası anlamı, okunuşu

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Salli Barik duası Türkçe ve Arapça okunuşu - Allahümme Salli ve Allahümme Barik duası anlamı, okunuşu
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Salli Barik duası okunuşu ve anlamı araştırılan konular arasında bulunuyor. Allahümme Salli Barik duası özellikle vakit namazlarını kılacak olan Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarında okunan bu dualar art arda okunuyor. İşte Allahümme Salli Barik duası Türkçe ve Arapça okunuşu

Allahümme Salli duası ve Allahümme Barik duası vakit namazlarında, nafile namazlarda, vitir namazında sıklıkla okunuyor. Bu dualar ettehiyyatüden sonra okunur. Müslümanlar Salli Barik duası okunuşu ve anlamına yoğun ilgi gösteriyorlar. İşte Allahümme Salli Barik duası Türkçe ve Arapça okunuşu

Allahümme Salli Duası Arapça Okunuşu

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahîm. İnneke hamîdün mecîd.

Allahümme Salli Duası Türkçe Okunuşu- Anlamı

Allah'ım. Sen İbrahim ve ümmetine selamet verdiğin gibi Muhammed ve ümmetine de selamet ver. Çünkü sen övülmüş (övülmeye layık) ve ulusun (şanı yüce olansın)

Barik Duası Arapça Okunuşu

Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Allahümme Barik Duası Türkçe Okunuşu- Anlamı

Allah'ım. Sen İbrahim ve ümmetine bereket ihsan ettiğin gibi, Hz. Muhammed ve ümmetine bereket ihsan et. Şüphesiz sen övülmüş ve şanı yüce olansın.

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