Hac farzlarının sıralı bir şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu farzlar sıra ile yerine getirildiği zaman hac ibadeti eda edilmiş olmaktadır. Bu farzlar içerisinden ihram şart olandır. Diğer ikisi ise rükündür.

Ziyaret Tavafının Şartları, Vacipleri ve Sünnetleri Nelerdir?

Tavaf kelime anlamı olarak bir şeyin çevresinde dolaşmak dönmek anlamlarına gelir. Tavafın terim olarak anlamı ise Hacerülesved'in bulunduğu köşeden ya da hizasından başlayarak Kabe'nin çevresinin 7 kere dönülmesi anlamına gelmektedir.

Her bir devir şavt olarak isimlendirilmektedir. Yedi tane şavt bir tane tavaf olarak değerlendirilmektedir. Ziyaret tavafı hac ibadetinin farzlarından biridir. İki rükünden birini oluşturmaktadır. Ziyaret tavafı, ifade tavafı olarak da isimlendirilmektedir. Bu tavaf yerine getirilmezse hac ibadeti yerine getirilmiş sayılmaz.

Fakat Arafat Vakfesinin yapılmasının ardından vefat eden bir kimse haccın tamamlanmasını vasiyet etmişse, sığır ya da deve kesilerek hac ibadeti tamamlanabilmektedir.

Tavafın Sahih Olmasının Şartları Nelerdir?

Tavafın sahih olmasının bir takım şartları bulunmaktadır. Bunlar;

Tavafın Vaktinde Yapılması: Tavafa hangi vakitte başlanacağı önemlidir. Tavafın son vakti için bir sınırlama bulunmaz. Ömrün sonuna kadar bir vakitte yapılması gerekir. Hanefi ve Maliki mezhebine göre ise ziyaret tavafı vaktinin bayramın ilk günü fecr-i sadıktan sonra başlamaktadır. Şafi ve Hanbeliler'e göre ziyaret tavafı vakti arife günü gece yarısından sonra başlamaktadır. Ziyaret tavafı ilk vaktinden sonra istenen zamanda yapılabilmektedir. Ebu Hanife tavafın kurban kesme günlerinde bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar, Malikilerde ise zilhiccenin sonuna kadar yapılması gerekmektedir. Mazeretsiz bir şekilde sonraya bırakılan tavaf için ceza ödenmesi gerekmektedir.

Niyet: Niyet olmadan Kabe'nin çevresinde dolaşmak tavaf olarak sayılmamaktadır. Niyet ederken tavafın türünün söylenmesi gerekmektedir.

Tavafın Mescid-i Haramın İçinde, Kabe'nin Etrafında Yapılması: Kabe'nin tavaf yapılan yer metaf olarak isimlendirilmektedir. Ancak tavaf sadece burada yapılmamaktadır. Mescid-i Haramın içinde olması şartı ile daha geniş bir bölgede yapılabilmektedir.

Şavtların Çoğunu Yapmış Olmak: Hanefi mezhebine göre şavtların çoğunun yapılmış olması yani en az dördünün yapılması tavafın geçerlilik şartıdır. Son üç tanesinin yapılmazsa tavaf sahih olmaktadır. Ancak farz ve vacip olan tavaflarda eksik şavt için ceza gerekmektedir. Diğer mezheplerde ise yedi şavtın hepsi rükündür bütün şavtlar yapılmazsa tavaf kabul olmaz.

Tavaf Vacipleri

Tavaf yapacak kişinin abdestinin olması gerekir. Tavaf esnasında abdestin bozulması halinde tekrar abdest alınarak kalan şavtların tamamlanması gerekmektedir.

Avret yerlerinin örtülü olması gerekmektedir. Setr-i avret her zaman farz olmaktadır. Tavaf esnasında vacip olmasının sebebi ise ihlal edilmesi halinde ceza gerektirir.

Teyamün; Kabe'nin kişinin sol tarafına alınarak Kabe'nin sağ tarafında olacak şekilde yürümesine verilen isimdir.

Tavafa Hacerülesved köşesinden ya da hizasından başlanılması gerekmektedir.

Tavaf hatim dışında yapılmalıdır. Hatim, Kabe'den sayılmaktadır.

Farz ve vacip olan tavafların yedi şavta tamamlanması gerekir.

gücü yeten kimselerin tavaf işlemini yürüyerek yapması gerekir.

Her tavaf tamamlandıktan sonra iki rekat namaz kılınması gerekmektedir. Tavaf namazını kılmadan arka arkaya tavaf yapmak mekruh sayılmaktadır.

Tavaf Sünnetleri

Necasetten Taharet. Yani beden, ihram ve elbise üzerinde namaz kılmaya engel olacak bir pisliğin bulunmaması

Tavafa başlarken, Hacerülesvede ya da hizasına Rüknülyemani yönünden gelinmelidir.

Tavafa başlarken şavtların sonunda Hacerülesved'in istilam edilmesi

Sa'y yapılacak olan tavafların ilk üç şavtından sonra erkeklerin remel yapması

Remel yapılması gerekn tavaflarda erkeklerin ıztıba yapmaları

Tavaf şavtlarının ara verilmeden yapılması

Erkeklerin Kabe'ye mümkün olduğunca yakın olması, Kadınların ise erkeklerin arasına karışmadan tavaf işlemini yapması

Kaynak: Diyanet