Teyemmüm Abdestinin Farzları Var Şartları Nelerdir?

Temiz su olmayan yerlerde abdest almak isteyen kişiler teyemmüm abdesti alabilir. Teyemmüm abdesti temiz toprak ile alınmaktadır. Teyemmüm abdesti alabilmenin şartı kişilerin ulaşabilecekleri bir uzaklıkta temiz su olmamasıdır.

Teyemmüm Abdestinin Farzları ve Şartları Nelerdir?

Teyemmüm kelime anlamı olarak bir işi kast etmek demektir. Dini anlamı ise, su bulunmayan ya da bulunsa dahi kullanma ihtimali olmayan durumlarda büyük ve küçük hades sebebi ile meydana gelen manevi kirliliğin toprak ya da toprak cinsinden temiz bir şeye el vurularak usulüne uygun bir şekilde yapılan temizliktir.

Bir yolculuk sırasında Hz. Ayşe gerdanlığını kaybeder ve onu aramak için kafileden uzaklaşır. Hz. Muhammed (SAV) Hz. Ayşe'yi aramaları için birkaç kişiyi görevlendirir. Bu göreve giden kişiler görev başındayken namaz vakti gelir. Ancak çevrelerinde su olmadığı için abdest alamazlar ve abdestsiz olarak namazlarını kılarlar. Geri döndükleri zaman Hz. Peygambere durumu anlatırlar. Bunun üzerine teyemmüm ile ilgili ayet gönderilir.

“Eğer cünüp iseniz, iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan (def-i hacetten) gelir veya kadınlara dokunur (cinsel ilişkide bulunur) da su bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi mesh edin (teyemmüm edin). Allah, size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O, sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz.” (Mâide, 5/6)

Normalde abdest ve gusül işlemleri su ile yapılan maddi ve manevi temizliktir. Su bulunmaması ya da bulunsa dahi kullanılamaması durumunda abdest ya da gusül yerine teyemmüm abdesti alınabilmektedir.

Teyemmüm abdesti Müslümanlar için çok büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Bunun yanında teyemmüm abdesti her durum ve koşul altında maddi ve manevi temizliğin şart olduğuna değinmektedir.

Teyemmümün Farzları

Ammar b. Yasin, Peygamber Efendimiz (SAV) ile teyemmüm ederken kendilerine ellerini toprağa vurup teyemmüm etmelerinin emredildiğini söylemiştir. Teyemmüm abdestinde avuçlar toprağa vurulmaktadır. Toprak ele alınmaz. Eller ile yüz bir kere mesh edilmektedir.

Teyemmüm işleminde temelde iki tane eylem bulunmaktadır. Bunlardan ilki ellerin toprağa vurulması ve sonrasında yüzün mesh edilmesidir. İkincisi ise ellerin tekrar toprağa vurularak kolların mesh edilmesidir.

Teyemmümün 3 tane farzı bulunur. Bunlar;

Niyet etmek

Elleri toprağa vurup yüzü mesh etmek

Elleri toprağa vurup dirsekler ile birlikte kolları mesh etmek

Bir takım fıkıh kaynaklarında niyet etmek ve ellerin toprağa vurulup yüzün ve kolların mesh edilmesi olarak teyemmüm farzı iki olarak belirtilmektedir.

Teyemmüm Sünnetleri

Teyemmümün sünnetleri öncelikle niyet ederek ve besmele çekerek başlamaktır. Sonrasında sırası ile önce yüz sonrasında ise kolların mesh edilmesi sağlanmalıdır. Bu işlemlerin ara verilmeden yapılması gerekir.

Eller toprağa vurulduğu zaman, ileri geri hareket ettirilip parmak aralarına toprağın girmesi sağlanmalıdır. Eller üzerinde kalan toprak kalıntılarının silkelenmesi de sünnetler arasındadır.

Teyemmümün nasıl uygulanması gerektiği Hz. Muhammed (SAV) tarafından bizzat öğretilmektedir. Bu bağlamda teyemmüme niyet ederek başlanması gerekmektedir. Teyemmüm de kolların mesh işlemi yapılırken sol elin baş ve işaret parmağı dışındaki üç parmağı sağ elin dış yüzüne konur ve dirseğe doğru çekilir. Dirsekten parmak ucuna kadar olan bölge ise baş ve işaret parmakları ile mesh edilmelidir. Aynı işlem sağ el ile sol kola uygulanmalıdır.

Kaynak: Diyanet