Telfik Nedir? Fıkıhta Telfik Ne Anlama Gelir?

Fıkıh kelimesi islam hukukunu ifade etmektedir. Fıkıhta geçen birçok farklı terim bulunmaktadır. Telfik de İslam hukukunda yer alan kavramlar içerisinde bulunmaktadır. Telfik, genel olarak farklı hükümleri ve terimleri birleştirmeyi ifade etmektedir. İslam hukukunda telfik kavramının önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir.

Telfik Nedir?

Telfik, bir fıkıh kavramı olarak ifade edilebilir. Sözlük anlamı olarak eklemek manasına gelmektedir. Telfik kavramı, bir meselenin hükmünün farklı mezheplere göre belirli unsurların göz önünde bulundurularak belirlenmesi olarak ifade edilebilir. Telfik, bir mesele hakkında hüküm verileceği zaman mezheplerin unsurlarının göz önünde bulundurularak oluşturulması olarak ifade edilebilir.

Telfik genel olarak değişik mezheplerin hükümlerinden yararlanmayı mümkün hale getirmektedir. Bu da kişinin kendisine kolay gelen hükümleri seçebilmesi ve buna bağlı olarak da mezhep seçebilmesi şeklinde ifade edilebilen bir kavramdır.

Fıkıhta Telfik Ne Anlama Gelir?

Fıkıhta telfik, farklı hükümleri birleştirmek manasına gelmekte olan bir terimdir. Genelde içtihadi hukuk kurallarının geçersiz olduğu yerlerde iki farklı hükmün birleştirilerek uygulanması olarak da ifade edilebilir. Aynı zamanda belirli bir konu hakkında daha önceki müctehidlerin söylemediği veya ortak görüşleri ihtilal eden yeni bir görüşü ortaya atmak için kullanılan bir terim olarak da ifade edilebilir.

İslam hukukunda telfik kavramı bir konu üzerinde birden fazla görüşün olması durumunu ifade etmek için kullanılmakta olan bir terimdir. En geniş anlamı ile değişik mezheplerin farklı hükümlerinden faydalanması olarak da ifade edilebilir.

Kaynak: Diyanet