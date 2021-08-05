Şii Nedir? Şii Devletler Hangileridir?

Şiilik mezhebi mensuplarına Şii adı verilmektedir. Şii ifadesinin çoğulu olarak da Şia ifadesi kullanılır. Şiilik Hz. Ali'ye (r.a) yandaş olan kimseler anlamında kullanılmaktadır. Bu kavram yıllar ilerledikçe bir mezhep haline gelmiştir.

Şii Nedir?

Şiilik mezhebine bağlı kişilere Şii adı verilmektedir. Anlam olarak izinden gidenler ve takipçiler ifadelerini çağrıştırmaktadır. Yani Hz. Ali'nin (r.a) takipçileri olarak ifade edilir. Şii inancında İslam dininin dördüncü büyük halifesi Hz. Ali'nin (r.a) çok özel bir konumu bulunmaktadır. İnanca göre Hz. Muhammed (s.a.s) peygamberden sonra İslam dininin önderliğinin Hz. Ali (r.a) tarafından yapılması ve onun soyundan devam etmesi gerektiğine inanılır.

Şiiler görüş bakımından üç kol üzerinden değerlendirilir. Bunlar Zeydîler (Beşçiler), İsmailîler (Yediciler) ve İsnaaşeriyyeciler (On ikiciler) olarak bilinmektedir. İslam dünyasında Şii mezhebine mensup birçok Müslüman bulunmaktadır. Şii nüfusunun en yoğun olduğu ülke İran devletidir.

Şii Devletler Hangileridir?

İslam dinini seçen Müslümanların nüfusu dünyada bir hayli fazladır. Değişik mezhepleri benimseyen Müslümanlardan, Şii mezhebinden olan sayısı da bir hayli fazladır. Dünya üzerinde en fazla olan Şiiler İran, Azerbaycan, Irak ve Bahreyn ülkelerinde yaşamaktadır. Özellikle İran devletinin nüfusunun % 90'ı veya daha fazlası Şii mezhebi mensubudur. Öte yandan Azerbaycan nüfusunda da yine aynı oranda Şii bulunur. Irak ülkesinde ise Şiiler nüfusun % 65'ini oluşturmaktadır. Diğer bir İslam ülkesi Bahreyn de ise nüfusun yaklaşık % 80'i Şii'dir.

Kaynak: https://dergi.diyanet.gov.tr/