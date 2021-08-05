Şeytan Taşlama Şartları Nelerdir? Şeytan Taşlama Sünnetleri Ve Mekruhları

İslam’ın şartları arasında bulunan hac ibadeti, hem beden ile hem de mal ile yapılan bir ibadettir. Hac ibadeti esnasında yerine getirilmesi gereken bir takım sorumluluklar bulunmaktadır. Haccın vacipleri arasında yer alan şeytan taşlama da hac ibadeti sırasında gerçekleştirilmesi gereken bir davranış olarak ifade edilebilir.

Şeytan Taşlama Şartları Nelerdir?

Şeytan taşlama aslında remy-i cimâr olarak bilinmektedir. Hac görevini yerine getiren kişilerin bayram günlerinde belirli bazı bölgelerde yer alan noktalara küçük taşlar atması ile gerçekleştirilir. Şeytan taşlama yapılacak olan bölgeler; Mina da bulunan Küçük Cemre, Orta Cemre ve Akabe Cemresi olarak bilinmektedir. Şeytan taşlamanın gerçekleştirildiği Mina bölgesi, Müzdelife ve Mekke arasında bulunmaktadır. Şeytan taşlama yapıldıktan sonra aynı günün gecesinde Mina'da gecelemek Hanefi mezhebine göre sünnettir. Diğer mezhepler için ise gecenin yarıdan çoğunda Mina'da kalınması gerekmektedir.

Şeytan taşlamanın geçerli olabilmesi için yerine getirilmesi gereken bir takım şartlar bulunmaktadır. Şeytan taşlamanın bayram günlerinde yapılması gerekmektedir. Şeytan taşlama yapılırken taşların cemrelere el ile fırlatılması gerekmektedir. Taşı elle fırlatmak dışında bir yöntem kullanmak veya taşı fırlatmadan bırakmak uygun olmamaktadır. Şeytan taşlama sırasında atılan şeyin taşlama maksadını gerçekleştirecek bir madde olması gerekmektedir.

Taşlama esnasında taşların hepsinin ayrı ayrı atılması gerekmektedir. Aynı anda birden fazla atılan taşlar, tek bir taş yerine geçmektedir. Aynı zamanda atılan taşların taş havuzunun içerisine düşürülmesi gerekir. Taşın cemre kümesinin üzerine taş atan kişinin eylemi ile düşürülmesi gerekmektedir. Gücü yeten kişilerin taşı bizzat kendilerinin atması gerekir. Ancak gücü yetmeyen kişiler bir vekil tayin edebilir. Şeytan taşlama yapılırken belirli vakitlerde yapılması oldukça önemlidir.

Şeytan Taşlama Sünnetleri ve Mekruhları

Şeytan taşlama yapılacağı zaman cemre mahalline gitmeden önce e Müzdelife'de bulunan taşlardan ve yolda bulunan taşlardan yeteri kadar toplanması gerekmektedir. Ancak taşların toplanabileceği yerler buralarla da sınırlı değildir. Cemre mahallinde başkaları tarafından atılmış olan taşlar dışında şeytan taşlamak için atılacak taşlar her yerden toplanabilir.

Şeytan taşlama yapılırken sünnetlere uygun olarak yapılmasında fayda bulunmaktadır. Taşların atılacağı yer ile atılması gereken yer arasında yaklaşık olarak 3-5 metre olması gerekmektedir. Taşları atarken kişinin attığı her taşta "Bismillâhi Allahüekber" demesi gerekmektedir. Şeytan taşlama esnasında yedi taşın ard arda atılması gerekmektedir. Şeytan taşlama yapılırken atılan taşların boyutları da önemlidir. Taşların boyutu fındıktan küçük ve nohuttan büyük olması gerekir. Akabe cemresinde taş atıldıktan sonra oranın hemen terkedilmesi gerekmektedir. Küçük ve orta cemrede taş attıktan sonra ise dua edilmesi gerekir.

Şeytan taşlamanın mekruhları da bulunmaktadır. Mekruh, Müslümanlıkta dinen yasaklanmamış olsa bile yapılması uygun olmayan davranışlar olarak bilinmektedir. Şeytan taşlama yapılırken atılacak olan taşların fındıktan küçük olması gerekmektedir. Daha büyük boyutlu bir taşın atılması veya büyük bir taşın parçalanarak atılması dinen mekruh olarak ifade edilebilir. Taş havuzu olarak da ifade edilebilecek olan cemre mahallinde biriken taşlardan alarak taşlama yapmak da mekruh davranışlar arasında yer almaktadır. Atılacak olan taşların temiz olması gerekmektedir. Üzerine pislik bulaşan taşların atılması da mekruh olarak ifade edilebilir. Cemreler arasında bulunan sıralamaya uygun olarak taşlama yapmamak da mekruh bir davranıştır. Son olarak bir cemreye aynı gün içerisinde en fazla yedi tane taş atılması gerekmektedir.

Kaynak: Diyanet