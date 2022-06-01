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Çekimlerde gülme krizine girdik

#Şimdi Yandık#Hakan Eren#Onur Aldoğan
Çekimlerde gülme krizine girdik
Sayit DURMAZ

Komedi filmi “Şimdi Yandık”ın galası önceki akşam Özdilek AVM’de gerçekleşti. Oyuncular çekimlerde gülme krizine girdiklerini söyledi.

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Yapımcılığını H. Hakan Eren’in yaptığı yönetmenliğini ve senaryosunu Onur Aldoğan’ın üstlendiği “Şimdi Yandık” filminin galası önceki akşam Özdilek AVM’de yapıldı.

Filmde Ersin Korkut, Tarık Pabuççuoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Orçun Kaptan, İrfan Kangı, Murat Akkoyunlu, Uğur Serhan, Sinan Taşkan, Seda Demir ve Esra Sönmezer rol alıyor.

Çekimlerde gülme krizine girdik

İrfan Kangı, “Biz tiyatrocuların hayali olan bir film çektik. Bizim için çok kolay oldu” dedi. Oyuncular çekimlerde gülme krizine girdiklerini anlatırken aynı kahkahaları sinema salonlarına taşıdıklarını söyledi.

Onur Aldoğan tüm oyunculara teşekkür etti: “Filmin ön hazırlık süreci titizlikle yürütüldü. Teknik ekip ve donanım bakımından Hollywood standartlarında kurulan ONN Stüdyolarında çekimler 3 haftada tamamlandı.”

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