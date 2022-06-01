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Çağla Şıkel'den Edis'e: Seni seviyorum!

#Çağla Şıkel#Edis#Özlem Yıldız
Çağla Şıkelden Edise: Seni seviyorum

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Şov başladı!

Edis’in Harbiye Açıkhava’da üç gün üst üste vereceği konserlerin ilki önceki akşam yapıldı.

Biletleri günler öncesinde tükenen konserde Edis, izleyicilerini “Bir buçuk saat boyunca çok eğleneceğiz, her şeyi unutacağız, bu sözü veriyorum” diye selamladı. Sahneye siyah, iddialı bir kostümle çıkan Edis, aksesuvar tercihiyle de dikkat çekti. Edis’e 18 kişilik dans ekibi eşlik etti.

Çağla Şıkelden Edise: Seni seviyorum

Edis hayranı

Çağla Şıkel konseri en ön sıradan izledi. Gece boyunca dans eden ünlü model ve sunucu, Edis’e defalarca “Seni seviyorum” diye seslendi. (Sayit DURMAZ)

Bodrum’un ‘Yıldız’ı

Özlem Yıldız, Bodrum sezonunu erken açtı. Ünlü oyuncu önceki gün Azka Otel’in plajında yakın arkadaşı İlgi Gövsa ile denize girerken objektife takıldı. Yıldız’ın Gövsa’nın doğum günü kutlamaları için üç günlüğüne Bodrum’a geldiği öğrenildi.

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Çağla Şıkelden Edise: Seni seviyorum

Dostlarımı kıramadım

İşletmeci Oğulcan Engin önceki gün Cihangir’deki Hayat adlı mekanda arkadaşları Celal Can Algül ve Doğukan Mert Eyit ile buluştu. Engin, “Dostlarımı kıramadım ve 10 dakikada olsa gönüllerini almak için geldim” dedi. İşletmeci daha sonra motosikletine binerek gözden uzaklaştı. (Sayit DURMAZ)

Çağla Şıkelden Edise: Seni seviyorum

Sürpriz evlilik teklifi

Gökçe önceki akşam Doğuş Üniversitesi’nde hayranlarının karşısına çıktı. Şarkıcı, sahnede kendisine evlilik teklif eden hayranına “Sabah çok erken kalkarım, disiplinliyim ve zor bir insanım. İki kedim, bir köpeğim var. Bu şartlarda yapabilir misin?” diyerek güldürdü. Gökçe, 10 Haziran’da yeni şarkısı “Hayat Sana Güzel”i yayınlayacağını duyurdu.

Çağla Şıkelden Edise: Seni seviyorum

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Anne kız düeti

Şevval Sam önceki akşam Zorlu PSM’de konser verdi. Ünlü sanatçı, konserinde annesi Leman Sam’la “Gül Güzeli” şarkısını seslendirdi.

Ünlü sanatçı konserinde kendisini izlemeye gelen annesi Leman Sam’ı sahneye davet etti. Şevval Sam, “Üniversite zamanlarında yazdığım bir şarkıyı, Türkiye’nin en iyi seslerinden biri olan Leman Sam seslendirdi. Ama en büyük şansım onun benim annem olması” dedi. Daha sonra anne-kız beraber Şevval Sam’ın yazdığı “Gül Güzeli” şarkısını seslendirdi. (Sayit DURMAZ)

Çağla Şıkelden Edise: Seni seviyorum

“Yalan Değil” yeniden

Suat Suna, sevilen şarkılarını ünlü isimlerle yeniden yorumladığı proje albümünün ikinci teklisinde bu kez Deniz Seki ile çalıştı. Suna ve Seki, sanatçının “Yalan Değil” şarkısını birlikte seslendirdi. Şarkının düzenlemesi usta aranjör İskender Paydaş tarafından yapılırken klibin yönetmenliğini Enes Bilal Taşçı üstlendi.

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Çağla Şıkelden Edise: Seni seviyorum

 

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#Çağla Şıkel#Edis#Özlem Yıldız

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