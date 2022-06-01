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Ali Raif Dinçkök’ün malikâneleri 70 milyon Euro’ya satılık

#Ali Raif Dinçkök#Fransa#Nice
Ali Raif Dinçkök’ün malikâneleri 70 milyon Euro’ya satılık
Fuat Çağdaş

Akkök Holding ortaklarından rahmetli işinsanı Ali Raif Dinçkök’ün uzun süre yaşadığı malikâneler 70 milyon Euro’ya satışa çıktı. Fransa’nın Nice şehrindeki 20 dönümlük arazide 5 ev yer alıyor.

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AKKÖK Holding’in ortaklarından Ali Raif Dinçkök, 2018 yılında kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti. Dinçkök’ün Güney Fransa’nın Nice şehrinin yakınlarında yer alan süper lüks malikânelerinin bulunduğu arazisi 70 milyon Euro’ya (yaklaşık 1.3 milyar TL) satışa çıktı. İçerisinde 5 adet çeşitli metrekarelerde malikânelerin yer aldığı arazi, 20 dönüm civarında. Arazide, yüzme havuzları, bir üzüm bağı ve minik organik bahçeler yer alıyor. Birbirinden farklı özelliklere sahip 5 malikânenin tek ortak noktasıysa hepsinin altında özel şarap mahzenlerinin olması. Malikânelerin dış görünümü İspanyol ve Fransız mimarisini yansıtıyor. İç mimarisinde ise hem modern hem de teknolojinin harmanlandığı bir tasarım söz konusu.

Savaştan önce rus milyarder talipti

Ali Raif Dinçkök’ün uzun süre yaşadığı Nice’teki malikâneler, uluslararası bir emlak şirketi tarafından 70 milyon Euro değer biçilerek satışa çıkarıldı. Malikânelere ilk olarak Rus bir milyarderin talip olduğu öğrenildi. İşinsanının şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşı sonrası satın almadan vazgeçtiği öne sürüldü. Merhum işinsanının Raif Ali Dinçkök, Alize Dinçkök ve Alina Dinçkök adında 3 çocuğu var.

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Ali Raif Dinçkök’ün malikâneleri 70 milyon Euro’ya satılık

20 dönümlük Nice’teki arazinin içinde 5 ayrı malikâne yer alıyor.

Forbes zenginler listesi’ndeydi

1.5 milyar dolar kişisel servetiyle Forbes Zenginler Listesi’nde Türkiye’nin 30’uncu zengini olarak yer alan Ali Raif Dinçkök, vefat etmeden hemen önce Akkök Holding’in de yönetim kurulu başkanıydı. Bünyesinde 17 şirket ve 18 üretim tesisi bulunan Akkök Holding, tekstilin yanı sıra gayrimenkulde Akmerkez, kimyada Aksa Akrilik, enerjide Akenerji ile Borsa İstanbul’da işlem görüyordu.

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#Ali Raif Dinçkök#Fransa#Nice

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