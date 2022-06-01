3 milyon fazla olsun ama kırmızı olsun

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Burak Özçivit’in lüks garajına bir Ferrari 599 GTB F1 eklediğini yazmıştım.
Daha önce 2000 model bir Modena’sı olan oyuncu, aracını 2008 model 599 GTB F1 ile değiştirmiş, bunun için de 2 milyon lirayı gözden çıkarmıştı.
Öğrencileriyle gurur duyuyor
Uluslararası ödüllü ressam ve moda tasarımcısı Emre Ertürk’le önceki gün ablası Nazlı Ertürk ile birlikte Nişantaşı’nda rastladım. Ayaküstü sohbet ettiğim Emre Ertürk, bir süredir Vakko Esmod Akademi’de ders verdiği anlattı.
Müzikli şovla sahnede
Defne Samyeli, Türk müziğinde birbirinden farklı kategorilere, türlere damgasını vurmuş en iyi ve en sevilen şarkılardan derlenmiş müzikli şovu “Only the Best!”i sahneye koyuyor.
Usta sanatçılarımızın kalbimize imza atmış eserlerini sevenleri için seslendirmeye hazırlanan Samyeli, 7 Haziran Salı akşamı 21.00’de Turkcell Platinum Sahnesi’nde dinleyicileri ile buluşacak.
İlk temsilcilik açıldı
World University Rankings’te 175’inci sırada olan Farabi Üniversitesi, Haliç Üniversitesi ile işbirliğine imza attı. Önceki gün Haliç Üniversitesi’nin 5. Levent yerleşkesine Farabi Üniversitesi’nin Türkiye temsilciliği açıldı.