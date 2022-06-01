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3 milyon fazla olsun ama kırmızı olsun

#Burak Özçivit#Fahriye#Otomobil
3 milyon fazla olsun ama kırmızı olsun

Burak Özçivit, geçtiğimiz yıl 2 milyon liraya aldığı mavi Ferrari’sini sattı. Üzerine 3 milyon lira daha ekleyerek kırmızı bir Ferrari aldı.

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Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Burak Özçivit’in lüks garajına bir Ferrari 599 GTB F1 eklediğini yazmıştım.

3 milyon fazla olsun ama kırmızı olsun

Daha önce 2000 model bir Modena’sı olan oyuncu, aracını 2008 model 599 GTB F1 ile değiştirmiş, bunun için de 2 milyon lirayı gözden çıkarmıştı.

3 milyon fazla olsun ama kırmızı olsun


Şimdi öğrendiğime göre ünlü oyuncu, aracını bir tık daha yenilemiş. Bu kez gönlü kırmızıya kayan Özçivit, yeni Ferrari’sine 5 milyon lira ödemiş. E ne demişler; üç kuruş fazla olsun ama kırmızı olsun!

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3 milyon fazla olsun ama kırmızı olsun


Gerçek bir Ferrari tutkunu olan oyuncu, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan’a da tutkusunu aşılamış. Çift, geçtiğimiz günlerde Karan’ın üçüncü yaşını Ferrari konseptli bir partiyle kutlayarak, markanın gönüllü elçiliğini yapmıştı.

Öğrencileriyle gurur duyuyor

Uluslararası ödüllü ressam ve moda tasarımcısı Emre Ertürk’le önceki gün ablası Nazlı Ertürk ile birlikte Nişantaşı’nda rastladım. Ayaküstü sohbet ettiğim Emre Ertürk, bir süredir Vakko Esmod Akademi’de ders verdiği anlattı.

3 milyon fazla olsun ama kırmızı olsun


Türkiye’de bir ilk olan “Yaratıcılıkta İnovasyon” dersine girdiğini anlatan Ertürk ayrıca, sertifika programı öğrencilerine de çanta aksesuvar tasarımı dersleri verdiğini söyledi. Öğrencilerinin 1 Haziran-30 Ağustos’ta online çanta tasarım sergisinin olduğunu da anlatan Ertürk, her biriyle gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.

3 milyon fazla olsun ama kırmızı olsun

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Müzikli şovla sahnede

Defne Samyeli, Türk müziğinde birbirinden farklı kategorilere, türlere damgasını vurmuş en iyi ve en sevilen şarkılardan derlenmiş müzikli şovu “Only the Best!”i sahneye koyuyor.

3 milyon fazla olsun ama kırmızı olsun

Usta sanatçılarımızın kalbimize imza atmış eserlerini sevenleri için seslendirmeye hazırlanan Samyeli, 7 Haziran Salı akşamı 21.00’de Turkcell Platinum Sahnesi’nde dinleyicileri ile buluşacak.

İlk temsilcilik açıldı

World University Rankings’te 175’inci sırada olan Farabi Üniversitesi, Haliç Üniversitesi ile işbirliğine imza attı. Önceki gün Haliç Üniversitesi’nin 5. Levent yerleşkesine Farabi Üniversitesi’nin Türkiye temsilciliği açıldı.

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3 milyon fazla olsun ama kırmızı olsun


Açılışa Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Naci Topsakal, Farabi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev, Kazakistan Fahri Konsolosu ve GrainTürk Yönetim Kurulu Başkanı Murat İçcan, Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu katıldı.

3 milyon fazla olsun ama kırmızı olsun

Murat İçcan - Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev

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#Burak Özçivit#Fahriye#Otomobil

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