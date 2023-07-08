Son dakika: Özkan Uğur 69 yaşında hayatını kaybetti... Acı haberi Bakan Koca duyurdu

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MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur 2013 yılında lenfomaya yakalanmış, sanatçı başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı atlatmıştı.

Geçtiğimiz yıllarda hastalığı nükseden Özkan Uğur, Temmuz 2020'de "İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda bu Korona virüs belasından da kurtuluruz Yakında konserlerimizde görüşmek üzere Herkese sağlıklı günler dilerim. Sevgilerle" notu ile sevenlerine derin bir nefes aldırdı.

EN KISA SÜREDE BULUŞMAK ÜMİDİ VE SEVGİLERİMLE...

2 yıl sonra Özkan Uğur'dan üzen Haber geldi. Uğur, Nisan 2022'de hastalığının nüksettiğini duyurdu:

"Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle…."

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'SAHNEYE ÇIKMAMA ENGEL KALMADI'

Akıllı ilaç kullanan Özkan Uğur, Temmuz 2022'de sağlık durumundaki gelişmeleri takipçileri ile paylaştı:

"İmmünoterapi tedavisi sonuçlarım olumlu yönde seyrediyor. Tedavim süresince sahneye çıkmama engel kalmadı şükürler olsun. Dualarınız ve iyi dileklerinize çok teşekkür ederim. Yakında buluşmak üzere..."

ACI HABER GELDİ

Hayranları Özkan Uğur'dan gelecek iyi haberi beklerken usta sanatçının Yoğun Bakım ünitesinde tedavi gördüğü ortaya çıktı. Özkan Uğur'dan acı haber bugün geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter sayfasından usta sanatçının hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.

AİLESİNDEN AÇIKLAMA:

Özkan Uğur’umuzu kaybettik.

İlk defa 13 yıl önce lenfoma tanısı konulan ve tedavisi başarılı bir şekilde yapılan Özkan’ımızın maalesef lenfoma hastalığı tekrarladığı için bir süredir hastanede tedavi edilmekteydi. Yaklaşık 1.5 aydır yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavi edilen Özkan’ımızın uygulanan tedaviler sonucu lenfoma hastalığı gerilemeye başlamıştı ve umutla güzel haberleri bekliyorduk ama takiplerinde akciğerinde oluşan farklı problemler nedeniyle maalesef vücudu tedavilere yeterli yanıt oluşturamamaya başladı ve çok üzülerek bildiriyoruz ki yaşam savaşı bugün sonlandı. Hepimizin başı sağ olsun.

Eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 69 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Özkan Uğur için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımlandığı taziye mesajında, “Bugün vefat haberini aldığımız, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum” dedi.

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BAKAN ERSOY’DAN SANATÇI ÖZKAN UĞUR İÇİN TAZİYE MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 69 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Özkan Uğur için taziye mesajı yayımladı.

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Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yayımlandığı taziye mesajında, “Derin bir hüzün içindeyiz. Sadece notalarda değil, ruhlarımızda da derinden uzaklaşan Özkan Uğur'u kaybettik. Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

BAKAN ALİ YERLİKAYA DA TAZİYE MESAJI YAYINLADI

"Türk Müziği'nin unutulmaz gruplarından MFÖ'nün solisti, canlandırdığı karakterlerle hafızalarımıza kazınan kıymetli sanatçımız Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun. Ailesinin, sevenlerinin ve sanat camiasının başı sağ olsun."