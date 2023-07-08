×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Özkan Uğur'un acı haberi sevenlerini yasa boğdu: Çok özelsin, hep öyle kalacaksın

Güncelleme Tarihi:

#Özkan Uğur#MFÖ#Vefat
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 17:02

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Özkan Uğur'dan acı haber geldi. Özkan Uğur'un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Usta sanatçının ardından başsağlığı mesajları art arda geldi.

Haberin Devamı

Yonca Evcimik: Yeri doldurulamayacak bir sanatçı. Çok üzgünüm ve şaşkınım. Çok küçük yaştan itibaren tanıyorum. Gerçekten bunu atlatacağını düşünüyordum ben. Herkese pozitif enerji veren bir kişilikti. Hiç onu kızgın kırgın görmedik. Sevenlerine ailesine Allah sabır versin.

Demet Evgar: Senin gibi çocuk kalan, dostluğuyla insanın yüreğine işleyen dünyada kaç kişi vardır acaba… Yeteneğin zaten nadir gelir…Tanıştıktan sonra “kızım” dedin hep bana. “Baba” dedim ben de. Şaka da olsa, vazgeçmedik her görüşmemizde. Bir sonraki görüşmemiz bu mekanda olmayacak sadece…Seni özleyeceğim.Çok… Bi tanecik sevgilin Aysun abla ve dünya harikası oğlun başta olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum. Seni seviyorum. Kızın…

Özkan Uğurun acı haberi sevenlerini yasa boğdu: Çok özelsin, hep öyle kalacaksın



Hülya Koçyiğit:
Türk pop ve rock müziği MFÖ grubunun kıymetli üyelerinden Özkan Uğur’u kaybettik. Sanat dünyası çok önemli bir değerini daha son yolculuğuna uğurlayacak. Sevgili Özkan Uğur sesiyle, müziğiyle kalplerimizde yaşamaya devam edecek. Özkan Uğur’a Allahtan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır diliyorum.
Özkan Uğurun acı haberi sevenlerini yasa boğdu: Çok özelsin, hep öyle kalacaksın


Edis: Çok büyük bir kayıp olduğunu düşünüyorum, çok üzüntülüyüz. Özkan abinin hiçbir zaman unutulacağını düşünmüyorum. MFÖ'nün şarkıları, çektiği diziler, filmler, gönlümüze her zaman taht kurmuş bir insandır. Çok üzüntü verici, herkesin başı sağolsun diyorum.

Haberin Devamı

Alişan: Çok üzüldüm çok..Dünya iyisi,büyük müzisyen, büyük oyuncu ve en önemlisi kalbi tertemiz birisini kaybettik... Hepimizin başı sağolsun... Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun Özkan Abi...

Özkan Uğurun acı haberi sevenlerini yasa boğdu: Çok özelsin, hep öyle kalacaksın


Nilgün Belgün: Özkan Uğur’u kaybetmişiz. Çok ama çok üzgünüm. Allah rahmet etsin. Ülkemizin ve ailesinin başı sağ olsun. Çok değerli bir müzik adamıydı. Hepimizin başı sağ olsun cennet mekanı olsun.

Haberin Devamı

Işın Karaca: Hepimizin baş sağ olsun…. Çok özelsin Özkan’ım… Hep de öyle kalacaksın…

Acun Ilıcalı: Başımız sağolsun

Derya Uluğ: Özkan Uğur’u kaybetmişiz. Üzüntümü tarif edemiyorum çok önemli bi müzisyen harika bi insandı… Mekanı cennet olsun…

Ezgi Mola: Kalbime taş oturdu. Çok üzgünüm çok.

Rober Hatemo: Çok üzgünüm çok severdim nurlarda uyu Özkancığım büyük usta...

Özkan Uğurun acı haberi sevenlerini yasa boğdu: Çok özelsin, hep öyle kalacaksın


Hakan Peker: Çok neşeli bir insandı. Şoktayım. Bütün müzik camiasının başı sağ olsun diyorum. Sinemada müzikte çok başarılı. Komple bir sanatçıydı. Bir bakıyorsunuz gitar çalıyor, vokalist, yaptığı filmler Cem Yılmaz'la çok güzel filmler yaptı. Dört dörtlük bir sanatçı. Tüm müzik camiasına ve ailesine baş sağlığı diyorum.

Haberin Devamı

 Mert Fırat: Hepimize çok büyük bir örnekti, hem insanlığıyla hem toplumdaki var oluşuyla. Ne desek boş, 2 dakikaya sığmaz, bence yıllara sığmaz Özkan Uğur. Çok büyük bir acı...

Yonca Lodi: Hepimizin çok büyük kaybı. Herkesi ele geçiren neşesini anlatabilirim, sonsuz müzik yeteneğini anlatabilirim... O hepimizin Özkan abisiydi. Çok da umutluyduk. Sürekli Fuat abiyle konuşuyorum. Bazı insanlar yıldızlara yakışıyorlar. Yıldız gibi gelip yıldız gibi gidiyorlar. Yok olacak bir enerji değil. Enerjisi çok yüksek bir insandı. Ben küçük yaşlarda tanıştım, bu camiada herkese abi olmuştur. O bir şey söylediğinde hepimiz ağzının içine bakardık. Çok sevdik. Hepimiz için çok büyük bir duayen, çok büyük bir abi, çok büyük bir müzisyeni kaybettik. Ailesine sabırlar dilerim. Fuat abime, Mazhar Alanson'a... MFÖ yok yani şu an. Çok üzgünüm.

Özkan Uğurun acı haberi sevenlerini yasa boğdu: Çok özelsin, hep öyle kalacaksın


Fedon: Tüm ulusun başı sağ olsun. Tüm müzik camiasının dünya dahil başı sağ olsun. Çok değerli bir müzik adamı. Onun müziği hakkında yorum yapmak haddim değildir. Ancak kişiliğini sorarsanız adam gibi bir adam. Dost arkadaş, neşeli... Çok üzgünüm. Tarifi mümkün değil. Çok çok üzgünüm. Yeri dolar mı derseniz, dolmaz. Çok değerli bir sanatçıydı. Allah onu cennetine kabul etsin. Acımız büyük.Fedon: Tüm ulusun başı sağ olsun. Tüm müzik camiasının dünya dahil başı sağ olsun. Çok değerli bir müzik adamı. Onun müziği hakkında yorum yapmak haddim değildir. Ancak kişiliğini sorarsanız adam gibi bir adam. Dost arkadaş, neşeli... Çok üzgünüm. Tarifi mümkün değil. Çok çok üzgünüm. Yeri dolar mı derseniz, dolmaz. Çok değerli bir sanatçıydı. Allah onu cennetine kabul etsin. Acımız büyük.

Ali Poyrazoğlu: Hem insan olarak hem sanatçı olarak iz bırakıp gitti gönüllerde ve beyinlerde. Çok çalışkan, sürekli kendini aşmaya çalışan ve çok zordur şöhreti sürdürmek. Uzun yıllarda zirvede kalmayı sürdüren bir sanatçı oldu. Onu çok özleyeceğimizi hepimiz biliyoruz.

Melek Baykal: Ben hiç istemiyordum bu cümleyi duymayı ama maalesef öyle oldu galiba. Biz her gün ümitle bekliyorduk. Daha iyi olacak diye... Ama kurtaramadık Özkan'ımızı. Ben araç kullanırken aldım ve bir süre yolun kenarına park ettim kendime gelebilmek için. Türkiye çok özel bir adamını kaybetti. Onun için söylenecek başka bir şey yok. Başka da bir şey diyemiyorum. Özkan Uğur çok özel ve güzel bir adamdı. Cennet Mahallesi'nde birlikte çalıştık. O bizim Beter Ali'mizdi. Çocukla çocuk olanve hayatta kimseyi kırmayan, naif, çocuk ruhlu kocaman bir adamdı. Onu çok sevdiğimizi sadece söylemek istiyorum. Herhalde Türkiye'de Özkan Uğur'u sevmeyen bir insan yoktur. Onu herkes çok sevdi.
Özkan Uğurun acı haberi sevenlerini yasa boğdu: Çok özelsin, hep öyle kalacaksın

Haberin Devamı

Murat Boz: Yok ki diyecek bir şey, düğümlendi boğazım.. ah be Özkan abi .. Allah rahmet eylesin, ışıklar içinde uyu...

Ufuk Beydemir: Ah be abi… Mazhar - Fuat seninle MFÖ oldu, seninle son buldu. Binlerce insanın karşısına çıkıp herkesi etki altına alan...

Demir Demirkan: Özkan abi gittiğin yere de müzik, neşe ve sevgi götürüyorsun biliyorum. Elini sıktığın, sohbet ettiğin, gülümsediğin herkesi en yakın arkadaşın gibi ve özel hissettirdin. Senin içindeki neşeyle, sevgiyle boy ölçüşemez ama bil ki seni kalbimizdeki tüm sevgiyle uğurluyoruz. O sınırsız ruhuna layık bir cennette bekle bizi...

Özkan Uğurun acı haberi sevenlerini yasa boğdu: Çok özelsin, hep öyle kalacaksın

Süha Uygur: Başımız sağolsun… Söyleyecek söz bulamıyorum… Mekanın cennet olsun arkadaşım…

Haberin Devamı

Rüştü Onur Atilla: Bir ömrü nasıl yaşamak gerekirse öyle yaşadı!
İşini en iyi şekilde yaptı! İstisnasız herkes tarafından sevildi! Benim gibi sahne işi yapan insanlara 'bu iş böyle yapılır kardeşim'i beylik laflarla, tepeden bakmayla değil, sadece sanatıyla gösterdi! Bir değil, iki değil üç kere yendi hastalığını! MFÖ'nün en genci ve benim nazarımda en sevileniydi! Şahane bir aktördü! Her rolü, duyguyu oynayabileninden... Tüm bu yazdıklarım -di'li geçmiş zaman olsa da Özkan Uğur ölümsüz oldu. Henüz onu tanımayan çocuklarım Özkan Uğur'u çok sevecekler. Ailesine, bizlere, herkese sabır dilerim. Çok erken oldu, buna rağmen destan yazdı gitti canımız

Naz Elmas: Canım Canım … Kıymetlimiz… Kalbin kadar güzel olsun gittiğin yer… Başımız sağolsun. Üzgünüm çok… Anılarımız… Gülmelerimiz… Kahkaların… Sobbetlerimiz…Kulağımda şuan gitmeyecek gibi…

Özkan Uğurun acı haberi sevenlerini yasa boğdu: Çok özelsin, hep öyle kalacaksın
Ali Kocatepe: Hepimizin başı sağ olsun. Çok değerli bir müzik adamını, çok renkli bir kişiliği, sanatçıyı kaybetmenin acısını yaşıyoruz hep birlikte. Özkan büyük yeteneklerinin yanında insani tarafı da çok uyumlu, çok güzel huyları olan, çok verici bir insan olarak hatırlıyorum. Bu kadar uzun süre başarılı beraberliği olan başka bir grup ülkemizde hatırlamıyorum. Son konserlerine kadar MFÖ'nün beraberliği ve her kuşağı yakalamış olması çok istisnai bir başarı. Bunun altından kalktılar. Özkan aynı zamanda iyi bir oyuncuydu. Cem Yılmaz sanırım ondaki bu yeteneği keşfeden kişi oldu. Sevdiği herkese yardım eden, pırıl pırıl bir insanı bir müzisyeni kaybettik. Çok üzgünüm.

Özdemir Erdoğan: Bütün ülkemiz insanlarının herkesin başı sağ olsun. Bu gruptaki benim en yakın arkadaşım Fuat, 12.30 sıralarında haber verdi. Tarif edilemez acılar içerisindeyim. Gerçekten yeri dolmaz bir gruptu. O grup adına da çok üzgünüm. yeri doldurulamaz bir grup o. Efsane bir grup Türkiye için. Muhteşem bir gruptu. Özkan'ın o gruba katkıları da muhteşemdi. Enerjisi, basçılığı, besteciliği... Müziği yaşayan bir kişiydi aynı zamanda. Çok üzgünüm. Ülkem açısından çok üzgünüm. Bu derede taklitçi bir ortam içerisinde bu grubun kendine mahsus varlığı benim için ülkem için bir iftihar vesilesiydi. Çünkü böyle gruplar çıkmıyor. Çıkanları takip ediyorum hepsi taklit. Bu güzel grup artık plaklarda, kayıtlarda kalacak. Ülkemin iftihar vesilesi olan bu grubun eksik kalması adına çok üzgünüm. Tahmin edilemez bir ruh hali içerisindeyim. Çok üzüntülü bir haldeyim. Çünkü iyi gruplara, iyi müziklere ihtiyacımız var bu günlerde...

Özkan Uğurun acı haberi sevenlerini yasa boğdu: Çok özelsin, hep öyle kalacaksın

Erol Evgin: Başımız sağ olsun. Çok büyük bir acı. Unutulmaz grup Özkan'sız kaldı. Çok orijinal ve yenilikçiydi. Tüm müzikseverlerin başı sağ olsun. Çok alçakgönüllü çok naif bir insandı. Oyunculuğundan da söz etmek isterim. Oyunculuğu da çok orijinaldi. Eşkıya filminde izlemiştim ilk. Şener Şen'in başrolde olduğu filmde çok değişik bir karakteri canlandırmıştı. Oyunculuğu da çok çok iyiydi. Ses sanatçıları zaman zaman film çekerler ama o baya bir aktördü. İnsan olarak da çok naif, duygusal, alçak gönüllü, dedikodu yapmayan bir insandı. Tüm müzik dünyası ve sevenlerine sabır diliyorum. Çok yetenekliydi. Kırk yılda bir gelir böyle yetenekli insanlar. Mekanı cennet olsun.

Selçuk Yöntem: Senin gibi değerli bir insanın gitmesiyle her şey çok tatsız oldu.Yokluğun doldurulamaz Özkan.Çok üzücü çok.Işıklarda uyu.Allah rahmet eylesin.Aysun sabırlar dilerim.

Özkan Uğurun acı haberi sevenlerini yasa boğdu: Çok özelsin, hep öyle kalacaksın


 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Özkan Uğur#MFÖ#Vefat

BAKMADAN GEÇME!

Masum gibi görünen bu trendler sağlığınızı hiçe sayıyor | 10 SORUDA SAĞLIKLI BRONZLAŞMA REHBERİ

Masum gibi görünen bu trendler sağlığınızı hiçe sayıyor | 10 SORUDA SAĞLIKLI BRONZLAŞMA REHBERİ

#Sağlık
Adeta cennet: Ege ve Akdeniz’in keşfedilmeyi bekleyen koyları | 4 ŞEHİR 15 ADRES

Adeta cennet: Ege ve Akdeniz’in keşfedilmeyi bekleyen koyları | 4 ŞEHİR 15 ADRES

#Rota
Irmakta bulunan kadın bedeninin gizemi yarım yüzyıl sonra aydınlatıldı, geriye cevapsız sorular kaldı: 1975te ne yaşandı

Irmakta bulunan kadın bedeninin gizemi yarım yüzyıl sonra aydınlatıldı, geriye cevapsız sorular kaldı: 1975'te ne yaşandı?

#Kanada