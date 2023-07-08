Özkan Uğur'un acı haberi sevenlerini yasa boğdu: Çok özelsin, hep öyle kalacaksın

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Yonca Evcimik: Yeri doldurulamayacak bir sanatçı. Çok üzgünüm ve şaşkınım. Çok küçük yaştan itibaren tanıyorum. Gerçekten bunu atlatacağını düşünüyordum ben. Herkese pozitif enerji veren bir kişilikti. Hiç onu kızgın kırgın görmedik. Sevenlerine ailesine Allah sabır versin.

Demet Evgar: Senin gibi çocuk kalan, dostluğuyla insanın yüreğine işleyen dünyada kaç kişi vardır acaba… Yeteneğin zaten nadir gelir…Tanıştıktan sonra “kızım” dedin hep bana. “Baba” dedim ben de. Şaka da olsa, vazgeçmedik her görüşmemizde. Bir sonraki görüşmemiz bu mekanda olmayacak sadece…Seni özleyeceğim.Çok… Bi tanecik sevgilin Aysun abla ve dünya harikası oğlun başta olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum. Seni seviyorum. Kızın…



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Türk pop ve rock müziği MFÖ grubunun kıymetli üyelerinden Özkan Uğur’u kaybettik. Sanat dünyası çok önemli bir değerini daha son yolculuğuna uğurlayacak. Sevgili Özkan Uğur sesiyle, müziğiyle kalplerimizde yaşamaya devam edecek. Özkan Uğur’a Allahtan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır diliyorum.Çok büyük bir kayıp olduğunu düşünüyorum, çok üzüntülüyüz. Özkan abinin hiçbir zaman unutulacağını düşünmüyorum. MFÖ'nün şarkıları, çektiği diziler, filmler, gönlümüze her zaman taht kurmuş bir insandır. Çok üzüntü verici, herkesin başı sağolsun diyorum.

Alişan: Çok üzüldüm çok..Dünya iyisi,büyük müzisyen, büyük oyuncu ve en önemlisi kalbi tertemiz birisini kaybettik... Hepimizin başı sağolsun... Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun Özkan Abi...



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Özkan Uğur’u kaybetmişiz. Çok ama çok üzgünüm. Allah rahmet etsin. Ülkemizin ve ailesinin başı sağ olsun. Çok değerli bir müzik adamıydı. Hepimizin başı sağ olsun cennet mekanı olsun.

Işın Karaca: Hepimizin baş sağ olsun…. Çok özelsin Özkan’ım… Hep de öyle kalacaksın…

Acun Ilıcalı: Başımız sağolsun

Derya Uluğ: Özkan Uğur’u kaybetmişiz. Üzüntümü tarif edemiyorum çok önemli bi müzisyen harika bi insandı… Mekanı cennet olsun…

Ezgi Mola: Kalbime taş oturdu. Çok üzgünüm çok.

Rober Hatemo: Çok üzgünüm çok severdim nurlarda uyu Özkancığım büyük usta...



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Çok neşeli bir insandı. Şoktayım. Bütün müzik camiasının başı sağ olsun diyorum. Sinemada müzikte çok başarılı. Komple bir sanatçıydı. Bir bakıyorsunuz gitar çalıyor, vokalist, yaptığı filmler Cem Yılmaz'la çok güzel filmler yaptı. Dört dörtlük bir sanatçı. Tüm müzik camiasına ve ailesine baş sağlığı diyorum.

Mert Fırat: Hepimize çok büyük bir örnekti, hem insanlığıyla hem toplumdaki var oluşuyla. Ne desek boş, 2 dakikaya sığmaz, bence yıllara sığmaz Özkan Uğur. Çok büyük bir acı...

Yonca Lodi: Hepimizin çok büyük kaybı. Herkesi ele geçiren neşesini anlatabilirim, sonsuz müzik yeteneğini anlatabilirim... O hepimizin Özkan abisiydi. Çok da umutluyduk. Sürekli Fuat abiyle konuşuyorum. Bazı insanlar yıldızlara yakışıyorlar. Yıldız gibi gelip yıldız gibi gidiyorlar. Yok olacak bir enerji değil. Enerjisi çok yüksek bir insandı. Ben küçük yaşlarda tanıştım, bu camiada herkese abi olmuştur. O bir şey söylediğinde hepimiz ağzının içine bakardık. Çok sevdik. Hepimiz için çok büyük bir duayen, çok büyük bir abi, çok büyük bir müzisyeni kaybettik. Ailesine sabırlar dilerim. Fuat abime, Mazhar Alanson'a... MFÖ yok yani şu an. Çok üzgünüm.



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Tüm ulusun başı sağ olsun. Tüm müzik camiasının dünya dahil başı sağ olsun. Çok değerli bir müzik adamı. Onun müziği hakkında yorum yapmak haddim değildir. Ancak kişiliğini sorarsanız adam gibi bir adam. Dost arkadaş, neşeli... Çok üzgünüm. Tarifi mümkün değil. Çok çok üzgünüm. Yeri dolar mı derseniz, dolmaz. Çok değerli bir sanatçıydı. Allah onu cennetine kabul etsin. Acımız büyük.Fedon: Tüm ulusun başı sağ olsun. Tüm müzik camiasının dünya dahil başı sağ olsun. Çok değerli bir müzik adamı. Onun müziği hakkında yorum yapmak haddim değildir. Ancak kişiliğini sorarsanız adam gibi bir adam. Dost arkadaş, neşeli... Çok üzgünüm. Tarifi mümkün değil. Çok çok üzgünüm. Yeri dolar mı derseniz, dolmaz. Çok değerli bir sanatçıydı. Allah onu cennetine kabul etsin. Acımız büyük.Hem insan olarak hem sanatçı olarak iz bırakıp gitti gönüllerde ve beyinlerde. Çok çalışkan, sürekli kendini aşmaya çalışan ve çok zordur şöhreti sürdürmek. Uzun yıllarda zirvede kalmayı sürdüren bir sanatçı oldu. Onu çok özleyeceğimizi hepimiz biliyoruz.Ben hiç istemiyordum bu cümleyi duymayı ama maalesef öyle oldu galiba. Biz her gün ümitle bekliyorduk. Daha iyi olacak diye... Ama kurtaramadık Özkan'ımızı. Ben araç kullanırken aldım ve bir süre yolun kenarına park ettim kendime gelebilmek için. Türkiye çok özel bir adamını kaybetti. Onun için söylenecek başka bir şey yok. Başka da bir şey diyemiyorum. Özkan Uğur çok özel ve güzel bir adamdı. Cennet Mahallesi'nde birlikte çalıştık. O bizim Beter Ali'mizdi. Çocukla çocuk olanve hayatta kimseyi kırmayan, naif, çocuk ruhlu kocaman bir adamdı. Onu çok sevdiğimizi sadece söylemek istiyorum. Herhalde Türkiye'de Özkan Uğur'u sevmeyen bir insan yoktur. Onu herkes çok sevdi.

Murat Boz: Yok ki diyecek bir şey, düğümlendi boğazım.. ah be Özkan abi .. Allah rahmet eylesin, ışıklar içinde uyu...

Ufuk Beydemir: Ah be abi… Mazhar - Fuat seninle MFÖ oldu, seninle son buldu. Binlerce insanın karşısına çıkıp herkesi etki altına alan...

Demir Demirkan: Özkan abi gittiğin yere de müzik, neşe ve sevgi götürüyorsun biliyorum. Elini sıktığın, sohbet ettiğin, gülümsediğin herkesi en yakın arkadaşın gibi ve özel hissettirdin. Senin içindeki neşeyle, sevgiyle boy ölçüşemez ama bil ki seni kalbimizdeki tüm sevgiyle uğurluyoruz. O sınırsız ruhuna layık bir cennette bekle bizi...



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Başımız sağolsun… Söyleyecek söz bulamıyorum… Mekanın cennet olsun arkadaşım…

Rüştü Onur Atilla: Bir ömrü nasıl yaşamak gerekirse öyle yaşadı!

İşini en iyi şekilde yaptı! İstisnasız herkes tarafından sevildi! Benim gibi sahne işi yapan insanlara 'bu iş böyle yapılır kardeşim'i beylik laflarla, tepeden bakmayla değil, sadece sanatıyla gösterdi! Bir değil, iki değil üç kere yendi hastalığını! MFÖ'nün en genci ve benim nazarımda en sevileniydi! Şahane bir aktördü! Her rolü, duyguyu oynayabileninden... Tüm bu yazdıklarım -di'li geçmiş zaman olsa da Özkan Uğur ölümsüz oldu. Henüz onu tanımayan çocuklarım Özkan Uğur'u çok sevecekler. Ailesine, bizlere, herkese sabır dilerim. Çok erken oldu, buna rağmen destan yazdı gitti canımız

Naz Elmas: Canım Canım … Kıymetlimiz… Kalbin kadar güzel olsun gittiğin yer… Başımız sağolsun. Üzgünüm çok… Anılarımız… Gülmelerimiz… Kahkaların… Sobbetlerimiz…Kulağımda şuan gitmeyecek gibi…



Hepimizin başı sağ olsun. Çok değerli bir müzik adamını, çok renkli bir kişiliği, sanatçıyı kaybetmenin acısını yaşıyoruz hep birlikte. Özkan büyük yeteneklerinin yanında insani tarafı da çok uyumlu, çok güzel huyları olan, çok verici bir insan olarak hatırlıyorum. Bu kadar uzun süre başarılı beraberliği olan başka bir grup ülkemizde hatırlamıyorum. Son konserlerine kadar MFÖ 'nün beraberliği ve her kuşağı yakalamış olması çok istisnai bir başarı. Bunun altından kalktılar. Özkan aynı zamanda iyi bir oyuncuydu. Cem Yılmaz sanırım ondaki bu yeteneği keşfeden kişi oldu. Sevdiği herkese yardım eden, pırıl pırıl bir insanı bir müzisyeni kaybettik. Çok üzgünüm.

Özdemir Erdoğan: Bütün ülkemiz insanlarının herkesin başı sağ olsun. Bu gruptaki benim en yakın arkadaşım Fuat, 12.30 sıralarında haber verdi. Tarif edilemez acılar içerisindeyim. Gerçekten yeri dolmaz bir gruptu. O grup adına da çok üzgünüm. yeri doldurulamaz bir grup o. Efsane bir grup Türkiye için. Muhteşem bir gruptu. Özkan'ın o gruba katkıları da muhteşemdi. Enerjisi, basçılığı, besteciliği... Müziği yaşayan bir kişiydi aynı zamanda. Çok üzgünüm. Ülkem açısından çok üzgünüm. Bu derede taklitçi bir ortam içerisinde bu grubun kendine mahsus varlığı benim için ülkem için bir iftihar vesilesiydi. Çünkü böyle gruplar çıkmıyor. Çıkanları takip ediyorum hepsi taklit. Bu güzel grup artık plaklarda, kayıtlarda kalacak. Ülkemin iftihar vesilesi olan bu grubun eksik kalması adına çok üzgünüm. Tahmin edilemez bir ruh hali içerisindeyim. Çok üzüntülü bir haldeyim. Çünkü iyi gruplara, iyi müziklere ihtiyacımız var bu günlerde...



Başımız sağ olsun. Çok büyük bir acı. Unutulmaz grup Özkan'sız kaldı. Çok orijinal ve yenilikçiydi. Tüm müzikseverlerin başı sağ olsun. Çok alçakgönüllü çok naif bir insandı. Oyunculuğundan da söz etmek isterim. Oyunculuğu da çok orijinaldi. Eşkıya filminde izlemiştim ilk. Şener Şen'in başrolde olduğu filmde çok değişik bir karakteri canlandırmıştı. Oyunculuğu da çok çok iyiydi. Ses sanatçıları zaman zaman film çekerler ama o baya bir aktördü. İnsan olarak da çok naif, duygusal, alçak gönüllü, dedikodu yapmayan bir insandı. Tüm müzik dünyası ve sevenlerine sabır diliyorum. Çok yetenekliydi. Kırk yılda bir gelir böyle yetenekli insanlar. Mekanı cennet olsun.

Selçuk Yöntem: Senin gibi değerli bir insanın gitmesiyle her şey çok tatsız oldu.Yokluğun doldurulamaz Özkan.Çok üzücü çok.Işıklarda uyu.Allah rahmet eylesin.Aysun sabırlar dilerim.

